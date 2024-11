Come usare ChatGPT per guadagnare online: le 8 migliori idee

Dal suo lancio alla fine del 2022, ChatGPT ha fatto notizia. Ed a ragione: il chatbot di OpenAI è in grado di rispondere a qualsiasi domanda, generare qualsiasi tipo di contenuto testuale, nonché immagini e automatizzare numerose attività. La ciliegina sulla torta è che questo strumento è disponibile anche gratuitamente sul web e sul mobile. Ma è possibile utilizzare ChatGPT per fare soldi? La risposta è sì, o meglio, dipende.

Ad esempio, diversi hacker sono riusciti a scoprire dei bug nei software grazie a ChatGPT guadagnando una fortuna, mentre uno scrittore per bambini è riuscito a pubblicare una storia scritta con il chatbot di OpenAI e illustrata con Midjourney in un solo weekend.

Guadagnare online con ChatGPT

ChatGPT può fornire spunti interessanti per idee imprenditoriali, che gli utenti poi possono sviluppare in progetti concreti. Tuttavia, è bene precisare che si tratta solo di spunti da approfondire, testare sul campo e integrare con intuizioni e competenze personali.

ChatGPT non garantisce automaticamente guadagni o successo imprenditoriale. Alcuni influencer promuovono l’idea che, sfruttando questo chatbot, sia possibile arricchirsi senza sforzo. Ma spesso tali affermazioni sono esagerate e mirano ad attirare l’attenzione più che a fornire informazioni accurate.

Ad oggi non esiste una formula magica basata sull’intelligenza artificiale per diventare milionari. ChatGPT può certamente far risparmiare tempo e ampliare le possibilità a disposizione in vari campi, ma richiede comunque impegno e competenze da parte dell’utente per trasformare le idee iniziali in progetti che abbiano un reale valore.

9 modi per guadagnare con ChatGPT

1. Creare un algoritmo di trading automatizzato

Molti trader hanno già adottato ChatGPT per creare algoritmi di automazione, sia sul mercato tradizionale che per le criptovalute. Mentre una volta era necessario padroneggiare il linguaggio Python per creare un programma di questo tipo, l’intelligenza artificiale consente a chiunque (quasi) di fare lo stesso.

Basta inserire i parametri e gli obiettivi della propria strategia di trading e il chatbot può generare script basati su tali input. In questo modo è possibile automatizzare l’esecuzione di acquisti e vendite in base ai segnali e alle condizioni definite.

Una volta creato lo strumento, è possibile utilizzarlo su una piattaforma di trading che consenta l’automazione. Tra le migliori ci sono IBKR e Thinkorswim.

2. Scrivere libri

Diversi scrittori stanno utilizzando l’AI per generare libri. A un mese di distanza dal debutto di ChatGPT, A dicembre 2022, un designer californiano di nome Ammaa Reshi ha utilizzato ChatGPT per scrivere un libro per bambini intitolato “Alice and Sparkle” e lo ha illustrato con MidJourney. Ha poi messo il libro online su Amazon Kindle in versione digitale e lo ha pubblicato in formato cartaceo con un altro servizio di Amazon chiamato KDP.

Nel giro di 72 ore, il libro è stato scritto, illustrato e pubblicato sia in versione digitale che cartacea. Ha venduto 841 copie prima che Amazon decidesse di sospendere temporaneamente le vendite.

Nulla vieta di creare un libro illustrato o un fumetto. Tuttavia, queste pratiche sono controverse, perché rischiano di mettere in pericolo il lavoro degli illustratori professionisti. Inoltre, la qualità della storia e dei disegni potrebbe lasciare a desiderare. Senza arrivare a tanto, un approccio più equilibrato potrebbe essere quello di servirsi di ChatGPT in modo circoscritto, ad esempio chiedendo suggerimenti su titoli, dialoghi o struttura della trama da integrare nella propria storia. In questo modo l’utente mantiene il controllo creativo complessivo. L’intelligenza artificiale dovrebbe essere alla creatività personale, non un sostituto.

3. Pubblicare white paper e e-book professionali

Con ChatGPT è molto facile generare tutorial e guide di istruzioni, o testi su argomenti tecnici. Trovando un argomento pertinente, è possibile creare e-book e white paper da vendere su Amazon o altre piattaforme. È inoltre possibile utilizzare altri strumenti AI per aggiungere infografiche e diagrammi, automatizzare l’impaginazione e le illustrazioni.

Utilizzando un generatore di voci AI come MurfAI, è possibile anche generare automaticamente versioni audio dei propri libri. Questo permetterà di venderli su piattaforme e marketplace di audiolibri.

4. Creare corsi di formazione video

Lo strumento Synthesia consente di creare un video lasciando che un attore digitale detti il testo. Combinandolo con ChatGPT, è possibile creare molto rapidamente corsi di formazione video su qualsiasi argomento.

Questi corsi possono essere venduti su piattaforme come Udemy, Coursera, ecc. Naturalmente, solo i contenuti di qualità che soddisfano una domanda elevata avranno successo.

5. Marketing di affiliazione

Il marketing di affiliazione consente alle aziende di promuovere e vendere i propri prodotti o servizi attraverso una rete di affiliati, senza dover sostenere direttamente i costi di pubblicità. Gli affiliati sono siti web, blogger, influencer o altri soggetti che pubblicizzano i prodotti dell’azienda tramite link personalizzati.

Quando un utente clicca sul link e acquista il prodotto, l’affiliato riceve una commissione sulla vendita generata. Questo modello è vantaggioso per l’azienda, che allarga la propria rete di promozione senza investimenti. Ed è vantaggioso per gli affiliati, che possono monetizzare il proprio seguito promuovendo prodotti di qualità.

ChatGPT può supportare gli affiliati nel creare contenuti accattivanti su blog, social media, video ecc. ad esempio fornendo idee per recensioni di prodotti o piani editoriali che incorporino i link di affiliazione. In questo modo l’AI agevola il lavoro degli affiliati nel promuovere al meglio i prodotti delle aziende partner.

6. Chiedere a ChatGPT idee per fare soldi

Naturalmente, è possibile anche chiedere a ChatGPT idee per fare soldi. Il chatbot può fornire spunti creativi e suggerimenti anche per quanto riguarda la generazione di idee imprenditoriali e la creazione di fonti di reddito. Ad esempio, si può usare questo prompt: “Fornisci 5 idee di business originali che potrei avviare per generare un reddito aggiuntivo lavorando da casa? Le idee devono essere concrete e realizzabili anche con un budget limitato. Assicurati di spiegare brevemente in che modo ciascuna idea proposta potrebbe effettivamente produrre un guadagno.”

7. Diventare un esperto di AI e offrire i propri servizi

ChatGPT è uno strumento potente, ma sfruttarne appieno il potenziale richiede capacità nell’impostare correttamente i prompt. Se una persona ritiene di essere particolarmente abile nel formulare prompt che consentono di ottenere risposte e contenuti di valore da ChatGPT, potrebbe offrire questa competenza sul mercato come servizio a pagamento.

Ad esempio, potrebbe creare un sito web o account social in cui propone la creazione di prompt personalizzati su richiesta per diversi casi d’uso: testi creativi, ricerche di mercato, suggerimenti di prodotti, idee di contenuti per blog ecc.

Inoltre, se l’esperienza maturata è notevole, si potrebbero organizzare corsi di formazione online per insegnare ad altri come impostare al meglio le richieste e creare prompt efficaci.

8. Investire in ChatGPT e in altre AI

Se si crede nel potenziale di ChatGPT e dell’AI generativa, perché non investire in questa tecnologia? Anche se OpenAI non è quotata in borsa (ma potrebbe cambiare forma societaria), si potrebbero acquistare azioni Microsoft, ad esempio. Il gigante americano, infatti, è il principale investitore di OpenAI.