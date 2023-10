Come utilizzare gratuitamente ChatGPT-4

ChatGPT è uno dei chat bot più rivoluzionari degli ultimi tempi, basato sull’intelligenza artificiale. Il chatbot è il risultato di un lungo processo di crescita di OpenAI, la società leader nel settore dell’IA. Infatti, ha migliorato nel tempo la coerenza, la testualità e la correttezza delle risposte del suo chatbot, arrivando all’ultima generazione: Chat GPT-4. Il sistema è più avanzato e produce risposte più sicure e utili per gli utenti. GPT-4 è disponibile solo per gli abbonati a ChatGPT plus, un servizio esclusivo che offre accesso a tutte le nuove funzionalità. Tuttavia, sono presenti dei metodi per utilizzare GPT4 gratuitamente, ecco quali.

Cos’è GPT-4

GPT-4 è un sistema di intelligenza artificiale che può generare testi in modo simile a un essere umano. Si basa su un modello linguistico che ha appreso da una vasta collezione di testi provenienti da diverse fonti, ed è in grado di produrre testi su vari argomenti, stili e formati, a partire da un input dato dall’utente. Nello specifico, GPT-4 è l’ultimo aggiornamento di una serie di modelli creati da OpenAI, considerato il sistema di intelligenza artificiale più avanzato e potente al mondo.

Come usare gratuitamente GPT-4: Bing

Ma come si può usare gratuitamente GPT-4? Esistono dei metodi per sperimentare le potenzialità di questo sistema senza dover pagare un abbonamento plus per GPT. Uno tra questi è Bing, il motore di ricerca di Microsoft. Infatti, basterà installare la versione più recente di Bing sul pc e poi visitare il sito ufficiale per iniziare a chattare con GPT-4 gratuitamente da Bing. Nello specifico, per provare GPT-4 attraverso Bing basterà seguire questi passaggi:

Aprire il browser;

Selezionare Bing ;

; Scegliere “Chatta subito”;

Inserire il testo su “Chiedimi qualsiasi cosa”;

Procedere con invio;

Attendere la risposta di GPT-4.

Hugging Face: GPT-4

Un’altra piattaforma ideale per approcciare a GPT-4 è Hugging Face, è un database di modelli IA, utilizzato per vari scopi e settori. Parliamo anche in questo caso di un sito che permette di scrivere scoprire le funzionalità di GPT-4. Per farlo basterà inserire il proprio input per poi procedere con l’invio del testo.

Nello specifico, per procedere su Hugging Face è necessario seguire questi passaggi:

Accedere al browser;

Aprire Hugging Face;

Digitare il testo su “Scrivi qui”;

Terminare con invio;

Attendere la risposta di Hugging.

Tuttavia, è possibile riscontrare dei problemi durante l’esecuzione della risposta, in questo caso è possibile provare nuovamente a inserire il testo nello spazio apposito e attendere qualche istante per vedere in funzione GPT-4.

Ora.sh GPT-4 in un click

Per usare GPT-4 è possibile proseguire anche su Ora.sh, una piattaforma web che permette di generare dei contenuti con l’AI. La piattaforma è disponibile previa registrazione, inserendo la propria e-mail e i dati necessari.

Dopodiché è possibile utilizzare GPT-4 gratuitamente tramite un’interfaccia intuita e semplice. Per utilizzare GPT-4 su Ora è necessario seguire questi passaggi:

Accedere a Ora.sh-GPT4 ;

; Selezionare “Get Started”;

Scegliere “Sign in” se in possesso dell’account;

Scegliere “Sign up” per creare un nuovo account;

Inserire i dati necessari o procedere con un account Google;

Accettare i consensi;

Procedere sulla chat;

Inserire la propria domanda;

Proseguire con invio;

Attendere la risposta di GPT-4 su ora.

Nat.dev GPT-4 Gratis

Infine, un altro metodo per provare GPT-4 gratuitamente è tramite Nat.dev. Nat.dev è una piattaforma che permette di creare applicazioni web personalizzate usando l’intelligenza artificiale. Anche in questo è un sito internet in cui è possibile registrarsi via mail o con un numero di telefono e impostare nel pannello iniziale GPT-4. Come anticipato è però necessario iscriversi, basterà accedere su Nat.dev e inserire i propri dati seguendo questi passaggi:

Aprire Nat.dev ;

; Creare un account;

Inserire i dati come l’email o accedere con un account Google;

Digitare il numero di telefono nella nuova pagina;

Inserire il codice di sicurezza ricevuto sul telefono;

Scegliere dalla lista “Modello” presente in alto a destra;

Inserire il testo nel riquadro presente;

Selezionare “Invia”.

Inoltre, Nat.dav permette di modificare alcuni parametri, nella parte laterale della schermata, come la temperatura, la lunghezza massima, la penalità di frequenza, la penalità di presenza e il numero di campioni. Ma è consigliato, soprattutto nel caso in cui sia il primo approccio con GPT-4, di lasciare i parametri in maniera predefinita per ottenere dei risultati più affidabili e coerenti. Tuttavia, è importante precisare che in alcune piattaforme, come Nat.dev, è possibile incontrare degli errori del sistema quando si tenta di utilizzare GPT-4. Questo dipende dalla disponibilità delle risorse e dalla qualità del servizio. Per questo motivo, è necessario testare diversi siti che offrono la possibilità di usare GPT-4, prima di trovare il supporto più veloce e fluido.

Cos’è ChatGPT plus

Per usare GPT-4 su OpenAI è necessario sottoscrivere un abbonamento a ChatGPT Plus, il servizio premium offerto dalla piattaforma ufficiale. L’abbonamento a ChatGPT Plus ha un costo di 20 dollari al mese e offre vantaggi come l’accesso illimitato a ChatGPT, il chatbot basato su GPT-4 e alle funzioni beta di ChatGPT.

Per sottoscrivere l’abbonamento a ChatGPT Plus, è necessario creare un account su OpenAI e inserire i dati della propria carta di credito. L’abbonamento può essere attivato e disdetto in qualsiasi momento dalle impostazioni del proprio account.