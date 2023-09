Crédit Agricole: buoni Amazon e conto a canone zero

Chi opta per l’apertura di un nuovo conto online con Credit Agricole, avrebbe accesso a una soluzione di conto privo di canone, un bonus di benvenuto pari a 50 euro in Buoni Regalo Amazon e un cashback fino a 100 euro.

In quest’ultimo casa bisogna però usare la carta di debito Visa, anch’essa inclusa gratuitamente. Per beneficiare di tali vantaggi, basta aprire il conto tramite la specifica pagina del sito ufficiale della banca francese, accessibile dal link qui sotto.

Conto, carta e buoni Amazon: questa è l’offerta di Crédit Agricole

Credit Agricole è uno dei gruppi più solidi nel panorama bancario italiano. La banca è seria e affidabile, ma anche molto conveniente.

Offrono un conto online senza canone e tanti altri vantaggi, come 50 euro in Buoni Regalo da spendere su Amazon.it e un cashback fino a 100 euro se utilizzi la carta di debito Visa.

Puoi usare la tua carta Visa con Google Pay e Apple Pay per pagare sia nei negozi che online. Se hai dei soldi che vuoi far fruttare, puoi aprire un Conto Deposito presso la banca e guadagnare fino al 3,50% all’anno. Cerca la filiale più vicina a casa tua per maggiori informazioni.

Non ci sono problemi se vuoi spostare il tuo conto in Credit Agricole. Il personale dell’istituto francese si occuperà di tutto gratuitamente.

Ti aiuteranno alla domiciliazione delle tue bollette, ad accreditare il tuo stipendio e a chiudere il tuo vecchio conto corrente.

Fatti un favore e cogli l’occasione di Credit Agricole per avere un conto online e una carta gratis, più 50 euro di Buoni Regalo Amazon e un cashback di massimo 100 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.