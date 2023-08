Crédit Agricole: conto corrente online a canone zero

Il Conto Corrente online di Crédit Agricole offre ai nuovi clienti possibilità di risparmiare sui costi bancari, oltre ad una serie di bonus e vantaggi che trasformano l’esperienza bancaria in un’occasione per risparmiare e guadagnare.

Per chi apre il conto online entro il 4 ottobre 2023, il canone di tenuta conto è zero.

Il Conto Corrente online di Credit Agricole include gratuitamente bonifici SEPA online e prelievi su ATM Crédit Agricole. Per il prelievo di contante presso altre banche è previsto un costo di €2,10, mentre i bonifici istantanei hanno una commissione minima di €0,90.

In più, fino al 31 ottobre, è possibile ottenere 50€ in Buoni Regalo Amazon.it richiedendo la carta di debito Crédit Agricole Visa all’apertura del conto.

Per ottenere il welcome bonus è necessario inserire il codice promozionale “VISA” nel modulo di apertura.

Inoltre, utilizzando carta di debito Crédit Agricole Visa, è possibile accedere ad ulteriori vantaggi: utilizzando la carta sia online che nei negozi, è possibile infatti guadagnare fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it, a seconda dell’importo speso.

Nello specifico si riceveranno:

• 25€ in Buoni Regalo Amazon.it spendendo almeno 250€

• 50€ in Buoni Regalo Amazon.it spendendo almeno 500€

• 100€ in Buoni Regalo Amazon.it spendendo almeno 1.000€

Il conto Online Crédit Agricole si può gestire completamente tramite canali digitali da web o tramite l’app per smartphone. Grazie all’app dedicata è possibile monitorare i movimenti del proprio conto, verificare i limiti di prelievo, visualizzare il PIN della carta e gestire i limiti di spesa in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi.

Crédit Agricole mette a disposizione dei clienti anche un Conto deposito per mettere da parte i propri risparmi e che offre un tasso annuo lordo fino al 3,50%. Inoltre, è previsto un bonus di € 50 in Buoni Regalo Amazon.it per chi sceglierà di aprire il Conto Deposito Crédit Agricole vincolando almeno 10.000€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.