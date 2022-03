Criptovalute e blockchain rivoluzioneranno il mercato secondo PayPal

In un’intervista di lunedì 14 marzo 2022, il CEO di PayPal, Dan Schulman, ha affermato che secondo lui criptovalute e blockchain rivoluzioneranno il sistema finanziario. Stando a quanto dichiarato, il mercato crittografico non è interessante solo dal punto di vista redditizio, ovvero investimenti, guadagni e quotazioni.

Le criptovalute e la blockchain sapranno riformare il sistema finanziario proprio grazie al loro vero potenziale che risiede nei pagamenti. È questo ciò che rivelerà il mondo finanziario del futuro, secondo Schulman.

Una notizia simile non ha fatto altro che spingere ancora di più la corsa alle criptovalute, aumentando il sentiment positivo degli investitori. Una soluzione interessante per acquistare asset digitali e poterli poi utilizzare nel mondo reale con una carta di debito dedicata è Bitpanda. Si tratta di un exchange davvero completo, intuitivo e facile da utilizzare.

Il CEO di PayPal vede un futuro affascinante con le criptovalute

Durante un’intervista a CTech, Dan Schulman, CEO di Paypal, ha ammesso che i casi d’uso di criptovalute e blockchain nel settore dei pagamenti sono davvero interessanti. Il futuro risiede tutto lì e saprà rivoluzionare il sistema finanziario, proprio partendo dal settore dei pagamenti digitali. Gli asset digitali e la loro tecnologia possono davvero far crescere il mercato del futuro. Infatti, Schulman ha affermato:

Sono molto entusiasta di ciò che la tecnologia delle criptovalute e del registro digitale può fare al sistema finanziario in futuro. Questo significa pensare alle valute digitali come a una classe di attività. Per me, la vera cosa eccitante delle valute digitali è il tipo di utilità che possono fornire nei pagamenti.

Si tratta di una rivoluzione perché, secondo Schulman, le criptovalute nascondono un’utilità fondamentale che è di beneficio ai pagamenti. È questa che rivoluzionerà il mondo finanziario. Esistono Paesi che stanno sviluppando la loro moneta digitale da lanciare nel mercato tradizionale. Basti pensare alla Cina che con il suo Yuan digitale ha messo all’angolo Visa durante le olimpiadi di Pechino. Ecco come ha proseguito il suo concetto il CEO di PayPal:

Chiaramente, in tutto il mondo, le banche centrali stanno valutando l’emissione di valute digitali. L’intersezione tra CBDC, monete stabili, portafogli digitali e maggiore utilità dei pagamenti tramite criptovalute non è solo affascinante, ma penso che ridefinirà molto del mondo finanziario in futuro.

PayPal e le sue iniziative crypto friendly

PayPal è da sempre molto attiva nel mondo delle criptovalute attraverso l’introduzione di servizi all’avanguardia per i suoi clienti. Ad esempio la possibilità di effettuare transazioni tra Paypal e Coinbase. Ma anche i rumors che hanno rivelato PayPal al lavoro per una sua criptovaluta.

Insomma, questa intervista ha aiutato i riflettori a rimanere puntati sul mondo delle criptovalute e a vedere questa tecnologia come un possibile vantaggio futuro per il sistema finanziario. Puoi decidere di entrare nel settore crittografico oggi stesso aprendo un conto su Bitpanda, l’exchange crypto che offre anche una carta di debito per spendere i tuoi asset digitali nel mondo reale.

