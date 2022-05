Criptovalute: cosa sta calmando la recente volatilità crypto

Il mercato crittografico, si sa, è particolarmente volatile. Le quotazioni di ciascun asset digitale possono salire o scendere repentinamente. Tutto sta a sfruttare il momento giusto o a non farsi prendere dal panico. Negli ultimi giorni il calo delle criptovalute si è fatto sentire registrando percentuali con segno meno abbastanza importanti.

Bitcoin è tra le prime da segnalare che, attualmente, si trova a quota 31.755 dollari con una capitalizzazione di mercato pari a 603 miliardi di dollari (al momento della scrittura). Momentaneamente il suo trend è stabile e leggermente in positivo segnando un timido +0,63%.

Stessa cosa vale per Ethereum che ha visto sì un calo, ma non così pesante, in proporzione al suo valore. Attualmente ETH è scambiato a 2.435 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 292 miliardi di dollari (al momento della scrittura). Il trend è positivo segnando un interessante +2,66%, vista la situazione.

Da queste due criptovalute, ma anche da altre si evince che martedì 10 maggio è stato un giorno fondamentale per loro. Infatti, sembra essersi calmata quella forte volatilità che ha caratterizzato un prepotente calo nella loro quotazione durante i giorni precedenti.

L’elemento forte che ha portato a questo assestamento è stata una importante campagna di acquisto a opera di molti trader che hanno deciso di approfittare di questi prezzi “vantaggiosi”. Un po’ come ha fatto El Salvador che ha acquistato 500 bitcoin, aiutando così a stabilizzare il trend del settore crittografico.

Criptovalute: la campagna di acquisto sul calo stabilizza i prezzi

È evidente che l’intervento dei trader nel mercato crittografico ha permesso un’inversione di marcia rispetto alla direzione presa negli ultimi giorni dalle quotazioni delle criptovalute. Chi ha deciso di acquistare l’attuale calo ha quindi placato l’elevata volatilità che, al contrario, stava spaventando molti, i quali, presi dal panico, hanno deciso di vendere le loro posizioni.

Il problema è sempre il “prima che sia troppo tardi” che avviene quando, invece, si è già in ritardo. Tale ragionamento, menzionato anche da Elon Musk in un recente tweet, che fungeva da monito e consiglio sull’arte dell’investire, spesso risulta essere più pericoloso che performante. Momenti simili non si dimostrano mai vantaggiosi alla vendita.

Diversamente, invece, quanto fatto da molti trader che hanno preferito rimpinguare i loro depositi di criptovalute, magari incrementando quelle già in possesso o acquistandone di nuove. Perciò la volatilità, elemento che spaventa quando è in negativo, ma fa gioire quando è in positivo, si è stabilizzata, almeno per ora.

Degno di nota è che martedì 10 maggio, oltre alla calma dopo la tempesta, diverse altcoin hanno sovraperformato il Bitcoin. Ciò dimostra che i trader di queste criptovalute alternative hanno una più spiccata propensione al rischio nel breve termine.

Nello stesso periodo, ad esempio, martedì 10 maggio Polygon MATIC ha registrato un aumento del 19% nelle ultime 24 ore a differenza di Bitcoin BTC che, invece, ha segnato un +4%. Anche Shiba Inu SHIB aveva fatto molto bene, contando un aumento del 15%, ma sempre inferiore all’altcoin.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.