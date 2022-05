Investire con successo: i segreti di Elon Musk

Quando si parla di un imprenditore di successo e conosciuto alla maggioranza viene in mente subito Elon Musk. Effettivamente l’imprenditore sudafricano sta guidando aziende importanti. Prima fra tutte Tesla, ma non possiamo dimenticarci anche di SpaceX e Starlink. Investire, per Musk, è sempre stata una priorità.

Lo è tuttora dopo aver acquistato Twitter per circa 44 miliardi di dollari. La sorte ha proprio voluto che domenica 1° maggio 2022 Elon Musk twittasse alcuni consigli su come investire per avere successo. Si tratta di pillole particolarmente interessanti che a molti utenti hanno ricordato il metodo di Warren Buffet, l’acerrimo nemico di Bitcoin.

La micro lezione del buon Elon potrebbe aprire gli occhi a molti utenti che desiderano da tempo iniziare a investire, ma finora hanno desistito per mancanza di coraggio. Questi suggerimenti faranno sicuramente bene a chi vuole diversificare i suoi guadagni e capitalizzare con i propri risparmi.

Ovviamente, per farlo è necessario affidarsi a una piattaforma che garantisca buoni investimenti e una certa sicurezza. XTB è proprio quella che fa al caso tuo. Infatti, puoi aprire un conto gratuito sia che tu voglia investire in azioni, sia che tu voglia fare trading con le criptovalute.

In un tweet postato domenica 1 maggio 2022, Elon Musk ha elencato i suoi preziosi consigli per investire con successo. Si è trattato di un messaggio particolarmente apprezzato dal suo pubblico che lo segue. Ecco cosa ha scritto in merito:

Visto che me lo avete chiesto molte volte: Acquista azioni in diverse società che realizzano prodotti e servizi in cui tu credi. Vendi solo se pensi che i loro prodotti e servizi stiano andando peggio. Non farti prendere dal panico quando il mercato lo fa. Questo ti favorirà a lungo termine.

Since I’ve been asked a lot:

Buy stock in several companies that make products & services that *you* believe in.

Only sell if you think their products & services are trending worse. Don’t panic when the market does.

This will serve you well in the long-term.

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2022