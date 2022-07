Criptovalute: cosa dobbiamo aspettarci dalla SEC

Durante un’intervista ai microfoni di Yahoo Finance Live, Gary Gensler, presidente della Securities and Exchange Commission (SEC), ha spiegato alcuni aspetti davvero interessanti. Il tema principale era proprio la regolamentazione delle criptovalute, argomento molto accesso in questi giorni negli Stati Uniti d’America.

Ed è stato proprio Gensler a dire chiaramente cosa dovranno aspettarsi i cittadini americani da questa nuova “iniziativa”. Un aspetto che interessa anche noi se stiamo investendo in criptovalute. Infatti, spesso gli asset digitali sono condizionati da decisioni di questo tipo, influendo sulla loro quotazione.

Affrontare una volatilità simile è possibile diversificando gli investimenti e non puntando solo su criptovalute, ma anche su NFT e Fan Token, ad esempio. Una piattaforma valida per far questo è Crypto Exchange. Il suo ecosistema semplice e immediato lo rende uno degli scambi più apprezzati di sempre. Apri anche tu un conto gratuito su questo exchange.

Criptovalute e SEC: Gensler ci ha rivelato cosa dovremo aspettarci

È stato proprio Gary Gensler, presidente della SEC, a rivelare cosa dovremo aspettarci dalla nuova regolamentazione del settore crittografico. Tutti sappiamo che il nuovo disegno di legge “americano” sulle criptovalute è ormai quasi pronto. Ecco cosa ha detto in merito proprio Gensler:

Più in generale, il pubblico in questo momento beneficerebbe della protezione degli investitori attorno a questi vari fornitori di servizi: gli scambi, le piattaforme di prestito e i broker-dealer. Quindi, noi della SEC, stiamo lavorando in ciascuno di questi tre campi – scambi, prestiti e broker-dealer – e stiamo parlando con i partecipanti del settore su come ottenere la conformità o modificare parte di tale conformità.

Oltre a questo ci sono altri aspetti che meritano di essere menzionati. Infatti, durante la sua intervista a Yahoo Finance Live, Gensler ha aggiunto in merito alle criptovalute e alla loro regolamentazione:

Stiamo anche esaminando i token, le stablecoin e le non stablecoin. Separatamente, abbiamo discussioni con le autorità di regolamentazione delle banche e con i nostri amici e colleghi della Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Ora la SEC si trova impegnata anche sul fronte Celsius, indagando sulla sua situazione economico-finanziaria. Un altro duro colpo per il mondo delle criptovalute che però, fortunatamente, sembra riuscire a tenere botta mantenendo le quotazioni a livelli pressoché accettabili dopo il primo crollo che ormai risale a 54 settimane fa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.