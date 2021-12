Crypto: impennata di Natale per Cardano e Polkadot

Una è la criptovaluta che può vantare il maggiore market sentiment in questo periodo, l'altra sta per chiudere un anno in forte crescita e merita di essere tenuta in considerazione da chi si rivolge a questo ambito con l'intenzione di investire: ad accomunare Cardano (ADA) e Polkadot (DOT) sono le ultime 24 ore, durante le quali gli asset hanno fatto registrare un importante incremento, pari rispettivamente al 5,25% e al 6,28%.

Vigilia al rialzo per ADA (+5,25%) e DOT (+6,28%)

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo sono scambiate a 1,45 dollari e 29,12 dollari (fonte CoinDesk). Il primo dei due grafici allegati qui sotto fotografa in modo piuttosto chiaro ed evidente l'andamento di ADA nel corso dell'ultima settimana.

Segue invece quello di DOT, anch'essa in forte crescita da alcuni giorni a questa parte. Per entrambe le criptovalute il trend al rialzo che prosegue tutt'oggi ha preso il via tra lunedì 20 e martedì 21 dicembre.

La giornata odierna si sta rivelando una vigilia di Natale generosa anche per Bitcoin che porta a casa un +4,66% rispetto a ieri, tornando a supera la soglia dei 51.000 dollari (non accadeva dal 7 settembre), oltre che per Ethereum che guadagna il 3,17% fluttuando stabilmente al di sopra dei 4.000 dollari.

Così come è stato per il 2021 che ormai volge al termine, le crypto saranno con tutta probabilità protagoniste anche il prossimo anno, quando assisteremo all'affermazione di alcuni dei trend emersi nell'ultimo periodo e a un progressivo nonché inevitabile avvicinamento del settore bancario alle dinamiche del mondo Fintech e alle potenzialità delle blockchain. In un approfondimento pubblicato su queste pagine la previsione sulle probabili tendenze chiave del 2022.