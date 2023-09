DAZN con conto Sella: ecco perché conviene aprirlo

La promo di Banca Sella per i nuovi clienti che aprono il conto è davvero grandiosa e può essere la soluzione giusta per chi cerca un conto completo con prelievi e bonifici gratis e tanti vantaggi. Il canone è solo di 1,5 euro al mese.

Con Conto Sella Start, puoi avere 2 mesi gratis di DAZN Standard e guardare tutta la Serie A e gli altri eventi in streaming.

Basta accreditare lo stipendio per ottenere il bonus. Aprire Conto Sella è facile: basta cliccare sul link qui sotto.

DAZN 2 mesi gratis con Conto Sella: ecco come accedere alla promozione

Con Conto Sella Start, è possibile accedere a un conto corrente completo che offre numerosi vantaggi, tra cui un canone azzerato per i primi tre mesi e successivamente di soli 1,5 euro al mese.

Inoltre, è possibile usufruire di una carta di debito gratuita, prelievi gratuiti presso gli ATM Sella e quattro prelievi gratuiti presso gli ATM in tutta l’area euro, bonifici gratuiti e la possibilità di richiedere la carta di credito Visa Classic, con un canone annuo di 41 euro.

Infine, è possibile accedere a Google Pay e Apple Pay utilizzando le carte di Banca Sella.

Il conto corrente di Banca Sella è una soluzione completa e vantaggiosa, perfetta sia per chi vuole solo risparmiare che per chi vuole un conto ricco con servizi extra.

E poi c’è la promo per i nuovi clienti: se apri il conto e accrediti lo stipendio, Banca Sella ti regala 2 mesi di DAZN Standard (che vale più di 80 euro) per guardare tutti gli sport che vuoi in streaming. Clicca sul link qui sotto e apri il conto.

