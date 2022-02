Doge Burger è il primo ristorante a tema Dogecoin lanciato in Dubai

Negli Emirati Arabi Uniti è stato inaugurato il primo ristorante virtuale a tema Dogecoin. Si tratta di Doge Burger, il nuovo punto vendita lanciato in Dubai che segna un ulteriore traguardo per la criptovaluta preferita anche da Elon Musk. Una notizia davvero entusiasmante sia per la sua comunità che per gli investitori. Infatti, questi ultimi, potranno cavalcare l’onda entusiastica di adozione acquistando Dogecoin. Un ottimo exchange è Bitpanda che, tra i vari servizi, offre anche una carta di debito crypto da utilizzare nel mondo reale.

Doge Burger non accetterà solo Dogecoin

La notizia interessante è che Doge Burger, pur essendo un ristorante a tema, non accetterà solo Dogecoin, ma anche altre criptovalute. Tra queste, compatibili al suo sistema di pagamento, ci sono BTC. ETH, BNB, CRO, XRP, USDT, SHIB e, ovviamente, DOGE. A rivelarlo è stato un annuncio pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram.

Doge Burger è stato realizzato da Rocket Kitchen, una catena di ristoranti virtuali molto nota agli addetti ai lavori. Il menù sarà completamente americano ed essendo virtuale saranno necessari solamente gli ordini per consegnare i panini ai clienti.

La sua caratteristica è che tutto richiama a Dogecoin. Dall’interno del ristorante, all’insegna e, addirittura, anche le confezioni e gli incarti degli hamburger. Insomma, tutto ricorda la criptovaluta più amata da Elon Musk. Infatti, pochi giorni fa vi avevamo proprio parlato di Tesla e dell’adozione dei pagamenti in DOGE. Non solo l’azienda permette l’acquisto di alcuni articoli sul sito online di merchandise, ma la criptovaluta potrà essere utilizzata in futuro anche nei ristoranti Drive-in e nelle stazioni di ricarica.

Questa è l’ennesima riprova di come le altcoin siano al centro dell’attenzione, particolarmente apprezzate dalle aziende che vendono prodotti e offrono servizi. Ad esempio, Shiba Inu era stata ispiratrice di un ristorante napoletano tuttora esistente, il Welly’s. Inoltre, già dal 2014 diversi ristoranti siti in Dubai accettano pagamenti in criptovalute.

Insomma, Dogecoin sta davvero segnando un passo veloce in termini di adozione. Ecco perché potrebbe essere interessante acquistare la crypto e investire grazie a Bitpanda, l’exchange semplice e sicuro che trasferisce automaticamente le vostre criptovalute nel mondo reale grazie alla sua carta di debito crypto.

