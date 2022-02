Tesla Drive-in accetterà pagamenti in Dogecoin

In un recente tweet Elon Musk ha dichiarato che Tesla Drive-in potrebbe essere pronto ad accettare pagamenti in Dogecoin. Il futuro ristorante, frutto delle idee del patron di SpaceX, dovrebbe essere edificato nell’area di Hollywood. Un altro progetto interessante per questa criptovaluta che continua a essere la preferita da Musk. Una notizia che potrebbe generare in futuro una crescita della quotazione di Dogecoin. Approfittarne è facile con Coinbase, l’exchange crypto facile e sicuro che, in pochi minuti, ti permette di aprire il tuo account personale con già tutto pronto per investire in asset digitali.

Tesla Drive-in e la rivoluzione Dogecoin

Di recente, prima della fine dello scorso anno, Elon Musk aveva deciso di accettare Dogecoin per l’acquisto di alcuni prodotti relativi al merchandise di Tesla. Questa notizia aveva puntato i riflettori sulla criptovaluta che aveva beneficiato in quanto a quotazione.

Pochi giorni fa, Musk non si è lasciato sfuggire un’altra occasione per mettere al centro il famoso meme coin. Infatti, in risposta a un tweet postato dallo sviluppatore Ryan Zohoury in merito al successo di una stazione di ricarica Tesla a Santa Monica, in California, ha dichiarato in due post consequenziali:

E cena futuristica / teatro drive-in pianificato per l’area di Hollywood. E, naturalmente, puoi pagare in Doge.

And futuristic diner / drive-in theater planned for Hollywood area! — Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2022

And, of course, you can pay in Ðoge — Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2022

Stando a quanto dichiarato da Musk in merito a Tesla molti si chiedono a cosa si stesse riferendo: al futuro Drive-in o alle stazioni di ricarica? Lasciare il dubbio è ormai una sua abitudine e una tecnica assodata capace di generare curiosità sull’argomento. Ciò potrebbe generare parecchia attenzione nei confronti di Dogecoin facendo solo che bene alla sua quotazione.

Nonostante in questi giorni la criptovaluta non abbia subito un’influenza positiva da questo annuncio, una sua ulteriore acquisizione nei piani commerciali di Tesla potrebbe aiutarla a spingersi verso un prezzo di acquisto al rialzo.

L’idea di acquistare Dogecoin dovrebbe rivelarsi vincente se ciò dovesse accadere in futuro. Un modo per farlo è scegliere il giusto exchange, come Coinbase, tra i migliori ad oggi disponibili.

