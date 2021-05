Dogecoin: analista prevede crollo imminente - Punto-Informatico.it

L’8 maggio è prevista un’apparizione televisiva di Elon Musk, cofondatore e capo di Tesla, SpaceX, Neuralink e The Boring Company, e grande sostenitore di Bitcoin e in generale delle criptovalute. Un evento che, secondo il noto analista Lowstrife, potrebbe rappresentare l’inizio della catastrofe per Dogecoin. Vediamo perché Lowstrife prevede che la bolla DOGE sia prossima a scoppiare.

DOGE: bolla pronta a scoppiare?

Attualmente il valore di Dogecoin (DOGE) è alle stelle: questa settimana DOGE/USD ha continuato la sua scalata, recuperando le perdite e superando il picco precedente a 0,47$, al contrario di Bitcoin (BTC) che in questo periodo sta vivendo una battuta d’arresto. Dall’inizio dell’anno Dogecoin ha registrato una impressionante crescita del +7.000%.

Ma c’è chi prevede che il successo di DOGE stia per finire, in una una serie di tweet pubblicati nei giorni scorsi Lowstrife ha lanciato un “avvertimento”: secondo lui le somiglianze tra Dogecoin e XRP rappresenterebbero uno dei segnali dell’imminente crollo di DOGE. La recente fase positiva di DOGE sarebbe molto simile a quella finale di XRP avvenuta nel 2018, quando XRP/USD toccò il suo massimo storico, ancora inviolato, di 3,20$ per poi scivolare lentamente a un minimo di 0,14$, registrando una perdita del -95,6%.

Sabato 8 maggio è prevista l’apparizione di Elon Musk al Saturday Night Live nei panni di “The Dogefather”, come si è autodefinito il manager su Twitter.

The Dogefather

SNL May 8 — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2021

Musk è molto conosciuto per le sue esternazioni sui media in merito alle criptovalute e spesso i suoi post provocano forti aumenti dei prezzi. Per questo l’8 maggio sarebbe una data da tenere sott’occhio per Lowstrife, perché potrebbe essere il giorno in cui la bolla DOGE esploderà.

Quest’anno, ognuno dei rally più grandi di Doge è stato più piccolo e meno aggressivo. Ciò che inizialmente richiedeva 18 ore adesso dura da 2 giorni. Sospetto che questa sia la spinta finale prima che tutto finisca. L’8 maggio è il giorno da tenere sott’occhio.

Ha affermato il Lowstrife.