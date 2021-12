Dogecoin è meglio di qualsiasi altra crypto, parola di Elon Musk

Un paio di giorni fa il buon Elon Musk si è espresso ancora una volta a favore di Dogecoin. Infatti, in occasione di un podcast realizzato da Lex Fridman, il patron di Tesla ha affermato che è fondamentalmente migliore di qualsiasi altra criptovaluta. Un amore che conoscevamo già, ma questa volta la sua esposizione è stata pressoché totale adducendo diverse motivazioni a favore della sua tesi.

Elon Musk afferma che Dogecoin è meglio di qualsiasi cosa abbia mai visto

Sembra essersi divertito molto Elon Musk in questa intervista che ha iniziato canticchiando allegramente una canzone. Oltre ad aver dichiarato in un tweet che “Lex fa grandi domande“, il patron di Tesla ha colto l'occasione per argomentare ciò che sembra stargli molto a cuore: Dogecoin e le criptovalute.

Perché Musk avrebbe definito Dogecoin meglio di qualsiasi altra cosa abbia mai visto? Fondamentalmente per due motivi che ha anche spiegato proprio in occasione di questa intervista con Fridman.

Per prima cosa “Bitcoin è economicamente lento“. Secondo Musk infatti, confrontando la regina delle crypto con Dogecoin si evidenzia come quest'ultima abbia un volume di transazioni più elevato. Inoltre, i costi di commissione sono decisamente più convenienti. Proprio per questo Bitcoin “non puoi usarlo in modo efficace per la maggior parte delle cose“, ha detto Musk.

Il secondo aspetto riguarda la “riluttanza a spendere Bitcoin“. Ciò dovuto al fatto che la comunità BTC si aspetta che la regina delle crypto aumenti di valore a causa della crescente scarsità. Di conseguenza, pochi saranno intenzionati a spenderla. Ecco perché, secondo Elon Musk, Dogecoin è “fondamentalmente meglio di qualsiasi altra cosa abbia visto, solo per caso“.

Insomma, bisogna proprio ammettere che Elon Musk apprezza particolarmente Dogecoin. Non si può dare torto al patron di Tesla, soprattutto dopo che questa criptovaluta ha presentato ufficialmente la sua trailmap davvero ricca di sorprese. Come ad esempio il GigaWallet che Dogecoin Foundation vuole introdurre a servizio di tutte le piattaforme.