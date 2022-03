Donazioni in criptovalute sosterranno le campagne elettorali in Louisiana

Anche in Louisiana, in un modo tutto particolare, si sta cercando un avvicinamento graduale verso il settore crittografico. Infatti, il 25 febbraio 2022 è stato presentato un disegno di legge molto interessante. In sostanza, qualora dovesse essere approvato, permetterà ai partiti di ricevere donazioni in criptovalute a favore e sostegno delle campagne elettorali.

Una notizia interessante per il mercato degli asset digitali in generale. Infatti, in caso di approvazione avvicinerebbe ancora di più le criptovalute alla normale vita politica. Si attende quindi la prossima sessione ordinaria, anche se ci vorrà tempo prima che tutto si concretizzi. Il disegno di legge in oggetto è ancora nella sua fase iniziale e una definizione risulta prematura.

Criptovalute in Louisiana: un disegno di legge le approva come donazione

Il disegno di legge, in fase di approvazione, prevede tra le varie cose che le criptovalute possano servire da donazione a favore delle campagne elettorali. Protagonista quindi è il settore crittografico, che potrebbe entrare per comodità come sostegno concreto ai partiti politici:

La legge attuale relativa al finanziamento della campagna definisce il contributo come un dono, un trasferimento, un pagamento o un deposito di denaro o qualsiasi cosa di valore, o il condono di un prestito o di un debito, fatto allo scopo di sostenere, opporsi o altrimenti influenzare la nomina o elezione di una persona a cariche pubbliche. La presente legge prevede inoltre che i contributi possano essere anche in natura. La legge proposta prevede che i contributi in criptovalute possano essere accettati da candidati, funzionari e comitati politici. Fornisce inoltre procedure e requisiti per l’accettazione e la registrazione dei contributi in criptovaluta.

Niente corso legale per le crypto

Tuttavia, i partiti politici, per poter utilizzare i proventi in criptovalute, frutto della generosità di privati, enti, associazioni o società, dovranno convertirli in valuta fiat. Questo chiarisce un altro aspetto. Gli asset digitali in Louisiana non hanno e, almeno per ora, non avranno corso legale. Nel disegno di legge infatti vi è scritto:

[Questo provvedimento] prevede inoltre che le criptovalute non vengano utilizzate per effettuare spese. La legge proposta definisce la criptovaluta come una valuta digitale o virtuale che non è emessa da alcuna autorità centrale, è progettata per funzionare come mezzo di scambio e utilizza la tecnologia crittografica per regolare la generazione di unità di valuta, per verificare i trasferimenti di fondi e per prevenire la contraffazione.

