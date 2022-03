Crypto Week: per le criptovalute è stata una settimana da record

Il conflitto tra Russia e Ucraina sembra aver dato nuovo slancio alle criptovalute. Infatti, anche questa settimana, come la scorsa, sono state protagoniste di gesta solidali. UkraineDAO ha raccolto 3 milioni di dollari in Ethereum da destinare in beneficenza a uso e consumo di chi è piagato da questa guerra.

L’Ucraina stessa ha aggiunto Dogecoin a Bitcoin, Ethereum, Tether, e Polkadot, le criptovalute accettate per le donazioni a suo favore. Ciò ha permesso a questi asset digitali di risultare utili per uno scopo nobile: difendere un Paese che sta subendo un’invasione dalla Russia. Al tempo stesso anche gli Exchange si sono contraddistinti per la loro attenzione e premura.

Ad esempio, LocalBitcoins ha deciso di eliminare le commissioni di trading per gli utenti ucraini. Un’altra occasione di crypto solidarity che ha risuonato nel mondo crittografico degli asset digitali e di chi vi investe. Questa corsa solidale sta supportando una situazione davvero precaria che vede protagonisti i cittadini ucraini. Questo perché l’Ucraina ha deciso di sospendere i trasferimenti in contanti generando così un boom di criptovalute.

Nel mondo delle criptovalute Bitcoin ha raggiunto i suoi traguardi

Questa per Bitcoin non solo è stata una settimana da record, ma la migliore settimana del 2022. Il mondo delle criptovalute ha appreso che può risultare molto utile nella guerra tra Russia e Ucraina. Non solo i maggiori asset digitali sembrano essere sempre meno correlati con i mercati azionari tradizionali, ma addirittura Bitcoin, secondo molti analisti, potrebbe presto trasformarsi in un bene rifugio a livello globale.

Stando a quanto dichiarato da Bloomberg Intelligence, Bitcoin potrebbe prendere il sopravvento sul mercato azionario. Ecco la dichiarazione comparsa sul report di marzo 2022, Crypto Outlook:

Sulla base della valutazione, gli analisti hanno affermato che il 2022 potrebbe essere l’anno in cui Bitcoin prende il sopravvento sul mercato azionario. Ciò potrebbe accadere se il mercato azionario entrasse in un “mercato ribassista sfuggente”.

Una delle notizie più interessanti della settimana è stata proprio quella legata al disaccoppiamento di Bitcoin dalle azioni. Dal 27 febbraio la regina delle criptovalute ha registrato un aumento del 12%. Questo rally ha permesso alla crypto di raggiungere i 40.000 dollari di quotazione in questi giorni. Ecco la dichiarazione di Jason Deane, analista di Quantum Economics:

Mi chiedo se Bitcoin stia iniziando a mostrare i primi segni di maturità come porto sicuro. Se è così, questo potrebbe, in teoria, diventare un risultato positivo per l’asset.

Altri segnali dimostrano il successo delle crypto

In una sola settimana, una serie di segnali hanno dimostrato l’enorme successo delle criptovalute nell’adozione di massa non solo tra privati, ma anche tra città e aziende. Basti pensare a Lugano che è pronto ad accogliere Bitcoin come valuta a corso legale. Concluso il Plan B, la città svizzera darà il via a questo processo che spingerà l’asset digitale all’interno di uno dei sistemi economici maggiormente sviluppati in Europa.

Nondimeno, secondo alcuni rumors, eBay sarebbe pronto ad accettare Bitcoin e criptovalute nei suoi sistemi di pagamento. L’attenzione di questa società nei confronti della Gen-Z e dei Millennial la stanno portando verso un’adozione importante per il suo shopping online. Jamie Iannone, CEO di eBay, ha confermato:

Al momento non accettiamo criptovalute. [Ma] il 10 marzo approfondiremo tutte queste cose, i pagamenti, la pubblicità, le nostre categorie di interesse.

Concludiamo col menzionare due vicende importanti nel mondo delle criptovalute. Stiamo parlando dell’avvincente avventura di Terra LUNA che in soli sette giorni non solo ha segnato un aumento del 78%, ma attualmente è sesta criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato. Infine, Shiba Inu che è entrata nel settore della moda attraverso l’accordo con il noto stilista John Richmond.