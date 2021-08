Nuovo Digitale Terrestre DVB-T2: scopri i migliori dongle per decoder mini

Il nuovo Digitale Terrestre è arrivato. Se la tua tv è di nuova generazione e dunque compatibile, non avrai contraccolpi; se invece è ormai di qualche anno fa, bisogna intervenire. Hai una duplice scelta di fronte: scegliere una nuova tv, magari sfruttando il Bonus Rottamazione TV su Unieuro (vedi dettagli) o Mediaworld (vedi dettagli), oppure scegliendo un decoder dedicato.

Quest'ultima scelta in molti casi non è ottimale per una questione di spazio: l'ennesimo cavo, l'ennesimo decoder, l'ennesimo spazio occupato. Se la tv è appesa al muro, peggio ancora: dove appoggiare questo ennesimo orpello per cercare di nasconderlo alla vista e rendere più gradevole la presenta del grande schermo nel proprio salotto?

In soccorso giungono i decoder DVB-T2 compatti, che in un corpo minuscolo racchiudono tutto quel che serve per poter vedere i canali secondo i nuovi standard del Digitale Terrestre. Come un dongle, in tutto e per tutto, da innestare nella porta HDMI del tuo televisore per portarvi su tutto il meglio della tua programmazione preferita.

Digitale Terrestre, a qualcuno piace mini

Tre modelli possono fare al caso tuo in modo particolare:

Trevi HE 3361 (32 euro)

Appena 11,5 x 3,8 x 1,7 cm , tanto piccolo da potersi celare ovunque: è dotato di HDMI, alimentazione, cavo antenna e uscita USB;

Thomson THT 82 (36,5 euro)

Appena 10,2 x 2,8 x 1,2 cm : se possibile, insomma, ancor più piccolo del precedente con medesimi connettori in un peso di appena 120 grammi;

Metronic 441625 (37,18 euro)

Attenzione, perché è il più piccolo in assoluto: 8 x 2,8 x 1,2 cm, un vero e proprio dongle da connettere ad antenna e HDMI.

Le caratteristiche tecniche sono stanzialmente le stesse, peraltro allineate con quelle dei decoder tradizionali. Anzi, i formati compatti risultano ancor più essenziali e spartani, offrendo esclusivamente servizi per il Digitale Terrestre senza orpelli che possano diventare fastidiose sovrastrutture nell'interfaccia e nelle funzionalità.

Si risparmia spazio, si guadagna in termini di ordine e si evita l'ennesimo box appoggiato nei pressi del televisore. Mini è meglio, less is more.