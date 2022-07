El Salvador approfitta di Bitcoin acquistandone 80 a 19 mila dollari

Attualmente Bitcoin è scambiato a un prezzo di 19.449 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 371,13 miliardi di dollari. Approfittando di questa situazione, Nayib Bukele ha fatto sapere che il suo Paese non se ne è stato con le mani in mano.

Al contrario, El Salvador ha deciso saggiamente, a detta di Bukele, di approfittare del Bitcoin a quel prezzo. Perciò, annunciando un ulteriore acquisto, sono stati acquistati ben 80 BTC a circa 19.000 dollari ciascuno.

Non ci sono dubbi che per Bukele BTC è un’opportunità economica importante per il suo Paese. Ovviamente il Governo sta rispondendo in armonia con le intenzioni del suo presidente accumulando la regina delle criptovalute.

A causa dell’inverno crittografico molti media avevano annunciato perdite ingenti in Bitcoin per El Salvador. Tuttavia, non sono mancate le contestazioni da parte del Ministero delle Finanze del Paese. Questa posizione è confermata anche dall’ultimo acquisto.

El Salvador acquista altri 80 bitcoin

Nayib Bukele è fortemente convinto che Bitcoin sarà il futuro delle economie in tutto il mondo. Ed è per questo che El Salvador non arresta la sua adozione nei confronti della criptovaluta che, da settembre 2021, ha valore legale nel Paese. Oggi, 1° luglio 2022, Bukele ha twittato:

El Salvador ha acquistato oggi 80 BTC a $ 19.000 ciascuno!

Bitcoin è il futuro!

Grazie per aver venduto a buon mercato.

Questo messaggio è confermato da una quarantina di screenshot relativi agli acquisti effettuati giovedì 30 giugno 2022. Il totale di Bitcoin acquistati ammonta a 1,52 milioni di dollari. Un altro tassello di BTC che si completa nell’accumulo che El Salvador sta facendo.

