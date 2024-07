Elon Musk vs Mark Zuckerberg, ci risiamo

L’incontro mai andato in scena tra Elon Musk e Mark Zuckerberg è un’ipotesi che torna in auge, dopo la risposta sul tema affidata dall’uomo più ricco al mondo, nonché CEO di Tesla e SpaceX, a un giornalista di Fox News: Qualunque luogo, qualunque momento, qualunque regola . I due saliranno sul ring? Spoiler: no, non accadrà nemmeno questa volta.

Elon Musk sfida Mark Zuckerberg, di nuovo

Lo scorso anno, la questione arrivò a coinvolgere il nostro paese, chiamando in causa la premier Giorgia Meloni e il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, avendo individuato l’Italia come location ideale per darsele in mondovisione. Si parò di Roma, di Pompei e di Benevento. Poi, non se ne fece nulla.

La replica di Zuckerberg non si è fatta attendere, nemmeno a questo giro. Con un post su Threads ha commentato affidandosi a un laconico Lo stiamo davvero facendo di nuovo? che trasuda indulgenza e comprensione.

Richiamo mediatico a parte, non è del tutto chiaro per quale motivo i due dovrebbero combattere. Per la concorrenza sul fronte social, poiché uno controlla X (ex Twitter) e l’altro le piattaforme del gruppo Meta? O forse per alcune posizioni assunte in passato dal CEO di Facebook nei confronti di Donald Trump, diventato ora il migliore amico di Musk?

Sia nel primo, sia nel secondo caso, non siamo certi che risolvere la questione a cazzotti sia la migliore delle scelte possibili, né che rappresenti il più costruttivo dei messaggi da veicolare in un momento di certo non tranquillo, soprattutto in territorio statunitense.

Nell’estate scorsa si mossero anche i bookmaker, lanciando scommesse sia sulla location scelta per l’incontro sia sull’esito del match. Generalmente, a essere favorito è stato Zuckerberg, in virtù dei suoi allenamenti nelle arti marziali miste e nel jiu-jitsu brasiliano. Molto più alta la quota associata a Musk, a indicare una puntata rischiosa.