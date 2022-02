Ethereum continua ad avanzare verso i 50 DMA

Ethereum sta dando prova di carattere. Dall'ultima sessione di trading relativa a gennaio 2022 sta cercando di riprendersi molto rapidamente indicando sempre di più la sua direzione verso i 50 DMA. Ieri i suoi guadagni hanno affrontato una certa resistenza verso i 2.600 dollari, ma oggi il suo prezzo si è posizionato poco sopra i 2.700 dollari (al momento della scrittura). L'interesse d'acquisto verso la seconda criptovaluta al mondo per capitalizzazione rimane elevato e ciò le permette di mantenersi al di sopra dei 2.500 dollari, soglia psicologica per un sentiment positivo degli investitori. Potrebbe quindi essere questo il momento buono per acquistare Ethereum su Coinbase e pianificare un programma di investimento a lungo termine, sicuro e costante.

Ethereum: alcuni annunci lo stanno facendo volare

Sono diverse le notizie che stanno regalando un ottimo supporto alla quotazione di Ethereum che da qualche giorno sta veramente volando. Una di queste è il cambio guardia di alcune terminologie che la sua community ha deciso di modificare. In particolar modo si tratta di una sorta di Ethereum rebranding atto a velocizzare il tanto atteso e sperato processo verso il proof-of-stake.

Un altro annuncio potente è arrivato da Internet Computer (ICP). La blockchain di Dfinity Foundation ha dichiarato di voler integrare Ethereum e Bitcoin proprio quest'anno a cavallo con il terzo trimestre. Prevista in occasione della Vanadium Vitalik Release, non ci sono ancora dettagli su questa integrazione che dovrebbe superare i limiti delle blockchain tradizionali e dei contratti intelligenti.

Questo, unito all'andamento della quotazione di Ethereum, fa ben sperare gli analisti che la criptovaluta possa puntare a un'ascesa pari al 20% per la sua quotazione. Un traguardo che farebbe molto bene agli investitori di ETH. Chiudendo a 3.400 dollari, la criptovaluta dovrà poi puntare la prossima linea di resistenza posta a 4.000 dollari.

La situazione attuale potrebbe rivelarsi una buona opportunità per acquistare e investire in Ethereum attraverso Coinbase, la piattaforma exchange più famosa al mondo.

