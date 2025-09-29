Evento Amazon: cosa verrà annunciato il 30 settembre?

Domani ci sarà l’atteso evento hardware organizzato da Amazon a New York, il primo per Panos Panay (responsabile di prodotti e servizi), in quanto l’appuntamento dell’anno scorso è stato annullato. L’invito ricevuto dai giornalisti nasconde alcuni indizi sui possibili nuovi dispositivi. Non mancheranno sicuramente aggiornamenti per Alexa+ che dovrebbe arrivare anche in Italia.

Echo, Kindle e Fire TV

Amazon dovrebbe annunciare quasi certamente un nuovo Echo. L’attuale smart speaker con forma sferica è arrivato sul mercato oltre cinque anni fa. In Italia non è più disponibile per l’acquisto, quindi la probabilità di lancio è molto elevata.

Il secondo modello della serie potrebbe essere Echo Studio. Quello attualmente in vendita stato annunciato nel 2023. È lo smart speaker più potente con cinque altoparlanti (tre midrange, un tweeter e un woofer).

Altre due possibili prodotti sono Kindle. Si prevede in particolare il debutto di un Kindle Scribe con schermo a colori. L’attuale modello con display in scala di grigi è stato annunciato a fine 2024. Il secondo potrebbe essere un Kindle Colorsoft più piccolo di quello in vendita da luglio, ma la probabilità è bassa.

Infine è possibile l’annuncio di nuovi dispositivi Fire TV. In questo caso, la novità sarebbe rappresentata da Vega OS. Il sistema operativo, già presente su alcuni Echo, prenderà il posto di Fire OS.

Quasi certamente, Panos Panay svelerà novità per Alexa+, l’assistente AI annunciato a fine febbraio. È attualmente disponibile negli Stati Uniti (gratis per gli abbonati Prime, 19,99 dollari/mese per gli altri). Sicuramente verrà supportato dai nuovi Echo e Fire TV. Amazon potrebbe annunciare la disponibilità in altri paesi e lingue.