Firefox: anche Mozilla pensa alle schede verticali

In cima alla classifica dei browser più utilizzati al mondo c’è saldamente Chrome, seguito a distanza di sicurezza da Safari ed Edge. Giù dal podio si trova Firefox. Il team di Mozilla al lavoro sul software è consapevole di come, per recuperare terreno, sia necessario migliorare il prodotto. Ha intenzione di farlo prendendo in considerazione i feedback giunti dagli utenti. Tra le prossime funzionalità che potrebbero essere introdotte seguendo questo approccio c’è il supporto alle schede verticali nelle versioni desktop.

Come su Edge: schede verticali anche per Firefox?

Si tratta di una caratteristica già sperimentata con successo dal concorrente di Microsoft e da Vivaldi. In cosa consiste? Modifica il layout dell’interfaccia spostando le etichette delle tab aperte sul lato dello schermo anziché in cima.

A rendere nota la possibilità di vederla introdotta con uno dei prossimi aggiornamenti è l’intervento di Jon Siddoway, Product Community Manager di Mozilla, con un post condiviso su ideas@. Si tratta della piattaforma attraverso cui la software house raccoglie suggerimenti e feedback degli utenti con l’obiettivo di migliorare i suoi prodotti.

Ciao a tutti, ecco alcune entusiasmanti novità. L’idea è emersa nella community come una delle migliore ed è stata analizzata dal Product Team di Mozilla. Continuiamo a esplorare questa possibilità, mentre ci concentriamo sulla gestione delle schede. Ciò significa che investiremo in ricerca prima di prendere una decisione finale, ma vi invitiamo a continuare la conversazione e a rimanere sintonizzati per gli annunci. Grazie.

L’estensione Tab Center Reborn per Firefox porta con sé la gestione delle schede in un pannello laterale (fonte: Mozilla)

Come sempre in questi casi, il debutto della funzionalità non è cosa certa. La software house farà le sue valutazioni e poi deciderà. Nel frattempo, gli utenti Firefox che desiderano sperimentarla fin da subito possono ricorrere all’utilizzo di un’estensione. Tra quelle utili allo scopo segnaliamo Tree Style Tab, Tab Center Reborn (nello screenshot qui sopra) e Vertigo Tabs. Certo, il supporto nativo sarebbe altra cosa.