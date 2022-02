Gli NFT di GameStop stanno arrivando

Che anche GameStop sia in procinto di mettere un piede nel mercato degli NFT è cosa nota da ormai qualche mese: il primo annuncio ufficiale risale a ottobre, poi è giunta la notizia della creazione di un team interno dedicato. Oggi l’ennesima conferma, attraverso il comunicato che rende nota la collaborazione con Immutable X per la realizzazione del marketplace.

Immutable X per il marketplace NFT di GameStop

L’inaugurazione avverrà più avanti nel corso dell’anno, al momento non è dato a sapere quando. Per ora, sulla homepage compare semplicemente il messaggio Change the Game . Vedremo se la decisione di abbracciare il trend si rivelerà azzeccata o meno per il gruppo, già alle prese con un cambiamento forzato del modello di business, in conseguenza alla crescita delle copie digitali dei titoli videoludici e alla contrazione dei profitti legati alla vendita di quelle fisiche.

Il sistema sarà basato sulla blockchain Ethereum. A tal proposito, Immutable X promette di tenere sotto controllo l’impatto ambientale generato dalle operazioni necessarie per gestire le transazioni sulla piattaforma decentralizzata (legate al notevole consumo di energia). La sostenibilità è un aspetto che non può più essere trascurato da chi si muove entro i confini di questo territorio.

La connessione tra il mondo gaming e quello degli NFT presenta di certo notevoli potenzialità, ma le iniziative fin qui messe in campo non sono state in grado di arrivare al cuore dei giocatori. Il caso più eclatante è certamente quello di Ubisoft, che dopo aver riscontrato un’accoglienza piuttosto fredda riservata al progetto QUARTZ ha scaricato la responsabilità sui player, affermando che sono loro a non comprenderne i vantaggi.