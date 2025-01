Gemini ora esegue azioni su più app con un unico prompt

Grandi novità per Gemini, l’assistente AI di Google. Da oggi è in grado di eseguire compiti su diverse app con una singola richiesta. L’annuncio arriva in concomitanza con il lancio della nuova serie Galaxy S25 di Samsung al Galaxy Unpacked.

I nuovi smartphone sono anche i primi di Samsung ad avere Gemini come assistente predefinito, relegando Bixby nel cassetto delle app. Ma non è tutto: Google ha presentato anche miglioramenti a Circle to Search.

Google Gemini, comandi vocali su più app con un prompt

Con l’aggiornamento, Gemini diventa capace di svolgere compiti più complessi che coinvolgono più modalità. Si può chiedere di trovare un ristorante italiano adatto ai cani e inviarlo a un amico, oppure di mostrare le prossime partite della propria squadra del cuore e aggiungerle al tuo calendario, il tutto con un solo prompt.

Il supporto multi-app si basa sulle estensioni esistenti di Gemini, che coprono una vasta gamma di app Google e alcune opzioni di terze parti come WhatsApp e Spotify. L’update aggiunge anche le app proprietarie di Samsung alla lista per gli utenti S25, tra cui Samsung Calendar, Notes, Reminder e Clock. Ma i prompt multi-estensione sono già disponibili per tutti gli utenti Gemini sul web, Android e iOS.

Anche Gemini Live, la modalità di conversazione vocale dell’assistente, riceve un upgrade. Al momento è limitato ai Galaxy S25, S24 e alla serie Pixel 9 di Google. I possessori di questi dispositivi potranno condividere immagini, file e video di YouTube nell’interfaccia chat, chiedendo a Gemini feedback e informazioni. Google annuncia inoltre che le funzionalità di Project Astra come la condivisione dello schermo e lo streaming video in tempo reale arriveranno su Gemini per Android nei prossimi mesi.

Addio Bixby

Con tutti questi miglioramenti, Samsung ha reso Gemini l’assistente virtuale predefinito sui nuovi telefoni S25, sostituendo finalmente il suo Bixby. L’app di Bixby è ancora preinstallata, ma di default una pressione prolungata del tasto di accensione aprirà Gemini.

Anche Circle to Search, il motore di ricerca potenziato dall’AI, si perfeziona. Ora riconosce automaticamente numeri di telefono, indirizzi email e URL per interagire più facilmente con essi. Le panoramiche AI nei risultati di ricerca sono state ampliate per funzionare con più tipi di risultati di ricerca visiva. Questo aumenta la probabilità che l’uso di Circle to Search su un’immagine di un luogo, un’opera d’arte o un oggetto generi una panoramica AI nei risultati.

Accessibilità al top

Infine, Google ha annunciato modifiche che dovrebbero facilitare l’abbinamento di lettori braille e apparecchi acustici ai dispositivi Android.