Gemini Ultra su smartphone di Oppo e OnePlus

Durante la conferenza Google Cloud Next ’24, Oppo e OnePlus hanno annunciato una novità molto interessante. Entro fine anno, i due produttori porteranno Gemini Ultra 1.0 sui loro smartphone (quasi certamente sui modelli di fascia alta). Si tratta del modello più potente di Google, attualmente accessibile tramite Gemini Advanced con l’abbonamento Google One AI Premium.

Gemini Ultra 1.0 e funzionalità cloud

A differenza dei principali concorrenti, OnePlus non aveva annunciato nessuna funzionalità di IA generativa per i nuovi smartphone. Il produttore cinese ha parzialmente rimediato con l’arrivo di AI Eraser per OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus Open e OnePlus 11. La casa madre Oppo ha invece rilasciato la funzionalità per la serie Reno11.

AI Eraser, simile a Magic Editor di Google, sfrutta il modello AndesGPT. Gemini Nano è invece il modello di Google che viene eseguito on-device su Samsung Galaxy S24 e Pixel 8 Pro (in futuro anche sul Pixel 8). Oppo e OnePlus utilizzeranno invece il più potente Gemini Ultra 1.0.

Non sono noti i modelli di smartphone, ma quasi certamente sarà necessario l’accesso al cloud, considerate le dimensioni di Gemini Ultra 1.0 e la necessità di una maggiore potenza di calcolo. Oppo e OnePlus collaborano con Google per integrare altre funzionalità IA sui dispositivi.

Nicole Zhang, General Manager del gruppo AI Product, ha dichiarato che uno smartphone con IA deve avere quattro caratteristiche: elaborazione efficiente, percezione del mondo reale, autoapprendimento e creatività. Nel corso dei prossimi 3-5 anni saranno disponibili oltre 100 nuove funzionalità basate sull’IA generativa.