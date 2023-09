Google annuncia nuove funzionalità per Android

Google ha aggiornato il logo e il famoso robottino verde di Android. L’azienda di Mountain View ha inoltre annunciato nuove funzionalità per sistema operativo, app e servizi che migliorano l’esperienza d’uso e la produttività. Le novità saranno ovviamente incluse in Android 14 (la versione stabile potrebbe essere lanciata insieme ai Pixel 8 il 4 ottobre).

Novità per Android

La prima novità riguarda il widget Assistant At a Glance. Sfruttando l’intelligenza artificiale, il widget mostra diverse informazioni sulla schermata home nel momento in cui servono. Gli utenti riceveranno, ad esempio, avvisi sulle condizioni meteorologiche, promemoria per gli eventi in calendario e aggiornamenti dinamici sui viaggi.

La funzionalità Image Q&A dell’app Lookout permette invece agli utenti non vedenti e ipovedenti di ottenere una descrizione dettagliata della scena presente in un’immagine. L’intelligenza artificiale può rispondere alle domande testuali o vocali. Lookout può essere scaricata dal Google Play Store.

Un’altra utile funzionalità è stata aggiunta a Google Wallet. L’utente può importare la foto di pass con codice a barre o codice QR per conservarli nel portafoglio digitale. Android Auto supporta invece le chiamate audio tramite Webex e Zoom.

Google ha infine aggiornato le routine personali in Fitbit e Google Fit. Gli utenti possono chiedere a Google Assistant di leggere le statistiche sul sonno. L’azienda di Mountain View non specifica se le nuove funzionalità sono un’esclusiva dei Pixel, quindi saranno accessibili su tutti gli smartphone Android.

L’ultima novità riguarda il Google Play Store. Gli utenti negli Stati Uniti troveranno la serie di video The Play Report nella sezione Per te, con i quali verranno consigliate app e giochi da scaricare.