Aggiornamento in fase di distribuzione per le applicazioni mobile di Google Drive: i miglioramenti introdotti nella nuova versione interessano il sistema di ricerca dei file, perfezionato in modo da rendere più semplice e accessibile il lavoro dei molti che in questo periodo si trovano a dover gestire documenti e contenuti da qualsiasi dispositivo, come impongono le dinamiche dello smart working.

Drive: Google migliora la ricerca dei file nelle app

L’annuncio arriva dal blog ufficiale di Workspace. Due le nuove funzionalità. La prima è quella che permette di vedere su smartphone e tablet anche le ricerche recenti eseguite su desktop (ovviamente solo se collegate allo stesso account). La seconda è invece quella che mostra consigli intelligenti mentre si sta digitando per raggiungere in modo veloce contatti, query inviate in passato, parole chiave e file salvati sul cloud di Drive.

Con i cambiamenti nelle abitudini lavorative dovuti a COVID-19, sempre più persone necessitano di portare a termine le loro attività anche quando si trovano lontano dalla scrivania. Raggiungere rapidamente e in modo semplice i file dal telefono aiuta a poterli condividere, revisionare, creare e modificare indipendentemente da dove ci si trova.

Il rollout della novità ha già preso il via, ma come sempre accade in questi casi potrebbero essere necessarie fino a due settimane perché possa raggiungere tutti. Interessa ogni utente, sia chi dispone di un account premium Workspace sia quelli con profilo gratuito.