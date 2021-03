Tra le piattaforme che più sono cresciute dall’esplosione della pandemia in poi c’è sicuramente Google Meet, grazie anche all’iniziativa messa in campo dal gruppo di Mountain View che ha reso il servizio accessibile senza alcuna spesa per tutti gli utenti. Oggi la conferma che le videochiamate rimarranno completamente gratuite fino a giugno: l’unico requisito necessario è il possesso di un account Gmail.

Le videochiamate su Meet continueranno ad essere gratuite

In verità un limite c’è, quello delle 24 ore di durata per una singola sessione, ma sfidiamo chiunque a raggiungerlo e superarlo. L’annuncio è giunto con un post condiviso su Twitter dall’account ufficiale di Workspace. Eccolo.

Estenderemo le chiamate senza limiti di Google Meet (fino a 24 ore), nella versione gratuita, fino al giugno 2021 per gli account Gmail.

We’re continuing unlimited #GoogleMeet calls (up to 24 hours) in the free version through June 2021 for Gmail accounts → https://t.co/fqBTmoNPBW pic.twitter.com/Ax0fmbRvqr — Google Workspace (@GoogleWorkspace) March 30, 2021

Posticipata dunque nuovamente la scadenza, fissata in un primo momento nel 30 settembre 2020, poi al 31 marzo 2021. Ora, complice l’esigenza di continuare a comunicare da remoto a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, Google ha deciso di rimandarla nuovamente.

Le tante novità introdotte nel corso dell’ultimo anno per Meet lo hanno reso uno degli strumenti più utilizzati da coloro che si trovano a lavorare da casa in smart working e dai milioni di alunni alle prese con le lezioni online della didattica a distanza.