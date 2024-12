Google Pixel 10 con modem 5G di MediaTek?

Google potrebbe tradire Samsung con i prossimi smartphone. Secondo le fonti di Android Authority, i Pixel 10 potrebbero integrare un modem 5G prodotto da MediaTek. Dopo un’attenta valutazione, l’azienda di Mountain View avrebbe scartato lo Snapdragon X75 di Qualcomm, usato da Apple negli iPhone 16.

La partnership tra Google e Samsung è iniziata nel 2021 con i Pixel 6. Il processore Tensor G1 è stato progettato da Google in collaborazione con Samsung e il produttore coreano ha realizzato il chip nelle sue fabbriche. Gli smartphone integrano inoltre i modem Samsung Exynos. Per i recenti Pixel 9 è stato scelto un modem Exynos 5400.

È praticamente certo che i Pixel 10 integreranno il processore Tensor G5 (nome in codice Laguna). In base alle indiscrezioni che circolano da oltre un anno, Google affiderà la produzione a TSMC. Verrà utilizzata la tecnologia di processo a 3 nanometri. Il SoC dovrebbe avere un core Arm Cortex-A4, cinque core Arm Cortex-A725 e due core Arm Cortex-A520.

Google vuole ridurrà la dipendenza da Samsung anche per la connettività 5G. La soluzione di Qualcomm è stata scartata, quindi la scelta sarebbe caduta su MediaTek. Il produttore taiwanese dovrebbe fornire il modem T900 che supporta le specifiche 3GPP Release 17 5G. Non ci sono però ulteriori informazioni (prestazioni e consumi). L’attuale T800 supporta frequenze sub-6GHz e mmWave.

Ovviamente è un’indiscrezione, per cui sono possibili nuove sorprese. Per quanto riguarda le altre specifiche dei Pixel 10, il modello base dovrebbe avere uno schermo OLED da 6,3 pollici, 12 GB di RAM, 128/256 GB di storage e nuove funzionalità AI per le fotocamere. Sicuramente verranno annunciate anche le varianti Pro, Pro XL e Pro Fold.