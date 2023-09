Guadagna il 4% all'anno con il Conto Deposito di Crédit Agricole

Due sono i vantaggi eccezionali con Crédit Agricole. Puoi aprire un Conto Online senza pagare il canone.

In questo modo, puoi accedere al Conto Deposito che ti fa guadagnare sul tasso annuo lordo del 4%, con i tuoi risparmi che dopo 9 mesi aumenteranno.

E non solo, puoi anche ricevere fino a 200 euro di Buoni Regalo Amazon. Non finisce qui, perché con questa soluzione ti viene data anche la Carta Visa Debit Evoluta, che ti permette di gestire i tuoi pagamenti in modo sicuro e facile.

Crédit Agricole rappresenta l’opzione ideale per la gestione delle tue finanze, grazie alle sue funzionalità all’avanguardia costantemente aggiornate.

Inoltre, i tuoi risparmi sono garantiti e possono fruttare un tasso annuo lordo del 4% se vincolati per un periodo di 9 mesi.

Si tratta di un’opportunità estremamente vantaggiosa e unica nel suo genere, che non dovrebbe essere lasciata sfuggire.

Quindi, cogli al volo questa occasione eccezionale, scoprendo come procedere in pochi minuti e tramite la piattaforma online.

Risparmia con Conto Deposito e Conto Online senza canone

Apri il Conto Online Crédit Agricole e scopri tutti i vantaggi inclusi in questa soluzione smart, completa di funzionalità per la gestione delle spese.

Questo sistema offre tre incredibili benefici, tra cui un Conto Deposito al 4%, che può essere attivato in pochi minuti, senza sforzo e in modo intuitivo.

In particolare, il Conto Online Canone Zero offre 50 euro di Buoni Regalo Amazon.it e la chiusura del vecchio conto corrente.

Inoltre, la Carta Visa Canone Zero, compatibile con Google Pay e Apple Pay, consente di ottenere fino a 100 euro di Buoni Regalo Amazon.it se utilizzata.

Infine, il Conto Deposito al 4% offre un tasso annuo lordo del 4% per 9 mesi se sottoscritto entro il 30 novembre e consente di ottenere 50 euro di Buoni Regalo Amazon.it.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.