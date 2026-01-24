HONOR Magic8 Pro Air: smartphone sottile e leggero

Apple ha inaugurato la “moda” degli smartphone Air, quindi sono iniziato ad arrivare sul mercato i concorrenti cinesi, tra cui Huawei Mate 70 Air e REDMAGIC 11 Air. Il più recente è HONOR Magic8 Pro Air con spessore di 6,1 millimetri e peso di appena 155 grammi. Non è noto se arriverà in Italia, come il Magic8 Pro. Il produttore ha svelato anche la variante RSR Porsche Design.

HONOR Magic8 Pro Air: specifiche complete

HONOR cura molto l’estetica e la qualità costruttiva dei suoi smartphone. Il nuovo Magic8 Pro Air ha un telaio in alluminio aerospaziale e una finitura posteriore con effetto satinato ottenuta attraverso un rivestimento a sette strati, come nelle auto di lusso. Lo smartphone ha ricevuto anche le certificazioni IP68/69.

Lo schermo OLED da 6,31 pollici ha una risoluzione di 2640×1216 pixel, refresh rate variabile (1-120 Hz) e luminosità massima HDR di 1.800 nits. All’interno c’è il processore MediaTek Dimensity 9500, affiancato da 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.0.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50, 50 e 64 megapixel (principale, ultra grandangolare con macro e tele con zoom ottico 3.2x), fotocamera frontale da 50 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Tyoe-C, lettore di impronte digitale, sensore ad infrarossi, altoparlanti stereo, porta USB Type-C e batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 80 Watt e wireless da 50 Watt.

Il sistema operativo è MagicOS 10 basato su Android 16. È disponibile in quattro colori: Fairy Purple, Light Orange, Feather White e Shadow Black. Non ci sono informazioni sul lancio internazionale.

HONOR Magic8 RSR Porsche Design: specifiche complete

HONOR Magic8 RSR Porsche Design è in pratica un Magic8 Pro con design ispirato a quello delle popolari auto sportive tedesche. Ci sono anche tre differenze in termini di specifiche, ovvero fino a 24 GB di RAM LPDDR5X, fino a 1 TB di storage UFS 4.0 e una batteria da 7.200 mAh con ricarica rapida da 120 Watt.

Questo smartphone potrebbe arrivare in Italia, come il precedente Magic7 RSR Porsche Design, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.