Il rapper Ice Cube sale sul carro di DOGE

Prima un certo Elon Musk, ora Ice Cube: c’è anche il rapper tra i sostenitori dichiarati di DOGE. Nata come un meme, la criptovaluta sta raccogliendo un consenso sempre più esteso tra celebrità e volti noti. L’asset è tra quelli disponibili per il trading sull’exchange Binance.

DOGE ha un nuovo supporter: il rapper Ice Cube

Per spiegare quanto accaduto, è necessario procedere con ordine. Il musicista, all’anagrafe O’Shea Jackson, è tra i fondatori del campionato BIG3, una lega di basket 3-vs-3 che vede impegnate dodici squadre composte principalmente da ex giocatori NBA. Le quote di proprietà di ognuna sono assegnate agli investitori sotto forma di NFT: ci sono 1.000 asset in totale, 25 dei quali di tipo Fire dal valore pari a 25.000 dollari e 975 di tipo Gold più economici da 5.000 dollari.

Questa settimana Bill Lee, creatore del wallet MyDoge, ha deciso di acquistare tutti i Non-Fungible Token più costosi relativi al team Alien. Di fatto, ne ha assunto il controllo. La transazione, da 625.000 dollari (o 4.860.000 DOGE), è stata etichettata come la più importante a livello commerciale nella storia di Dogecoin.

Incredible and historical https://t.co/ouulpk0xdd — Ice Cube (@icecube) May 4, 2022

In un altro post, il rapper ha reso noto di essere entrato a far parte della DogeArmy. Insomma, è tra i sostenitori della criptovaluta.

Come on wit it Bill, you know I’m down with the #DogeArmy https://t.co/d9C1TzS4ff — Ice Cube (@icecube) May 4, 2022

Anche il collega Snoop Dogg ha acquistato due squadre della lega BIG3.

Snoop is buying 2 teams in the BIG3. Better get in where you fit in and join the BIG3 Ownership Discord. 🏀🏀🏀 pic.twitter.com/RvXABl3XXh — Ice Cube (@icecube) April 23, 2022

Mosse di questo tipo contribuiscono a incrementare ulteriormente l’interesse nei confronti di DOGE e a spingerne di conseguenza l’utilizzo. La possibile integrazione dell’asset con Twitter sotto la guida di Elon Musk e il suo gravitare ormai da tempo nell’orbita del business Tesla potrebbero rivelarsi altri fattori determinanti.

Nel pur sempre imprevedibile territorio delle criptovalute, Dogecoin è tra gli asset da tenere d’occhio con la prospettiva di un ritorno in futuro. Gli interessati al trading lo trovano disponibile sull’exchange Binance insieme a BTC, ETH e centinaia di altre monete virtuali.

