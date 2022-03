Gli investitori vedono nelle criptovalute un'opportunità

Continuano gli scontri tra Russia e Ucraina durante i quali il Paese guidato da Vladimir Putin non si sarebbe mai aspettato una tale resistenza. Prosegue quindi con fatica l’avanzata russa alla conquista del Paese ucraino. Tuttavia si pensa che l’esercito russo intensificherà gli attacchi rendendoli sempre più brutali. Inaspettata è stata anche la resistenza delle criptovalute che hanno iniziato la settimana colorate di verde.

Prima fra tutte Terra (LUNA) la cui coppia è scambiata a 93,76 dollari, dimostrando di essere la migliore criptovaluta nelle 24 ore (al momento della scrittura). Terra ha segnato un formidabile +26% che ha sorpreso tutti gli investitori. Una crescita di cui vi avevamo parlato in un precedente articolo. Quindi, non troppo inaspettata, ma sicuramente piacevole ed elettrizzante. Segue poi Bitcoin, la prima tra le criptovalute per capitalizzazione. Attualmente il suo prezzo è di 43.612 dollari segnando un +13% nelle ultime ore (al momento della scrittura).

Il balzo delle criptovalute riflette un’attività rialzista

I dati che vi abbiamo mostrato in merito alle due criptovalute, Bitcoin e Terra (LUNA), dimostrano che l’attività è rialzista a breve termine, anche se il rialzo potrebbe apparire comunque limitato. L’aspetto che rende questa situazione ancora più intrigante è che molti asset digitali sono cresciuti nonostante la guerra tra Russia e Ucraina si sia intensificata. Il conflitto ha preso una piega ancora più forte con la Russia che sta colpendo la capitale senza sosta con i razzi.

Intanto, sono arrivate le prime sanzioni all’economia russa che cercano di mettere fuori dai giochi commerciali questo Paese. Stati Uniti ed Europa hanno bandito alcune banche russe dalla SWIFT impedendo qualsiasi transazione interbancaria con altri enti fuori dal Paese. Inoltre, l’amministrazione Biden sta cercando in tutti i modi di sostenere l’appello del vicepremier ucraino, Mykhailo Fedorov, di bannare gli utenti russi da tutti gli exchange di criptovalute.

Bitcoin, Ethereum e Terra continuano la loro risalita

Nonostante tutto questo, che potrebbe preoccupare la comunità crittografica, Bitcoin, Ethereum e Terra hanno continuato la loro risalita. Le criptovalute proseguono la loro corsa al rialzo forti di tutta l’attenzione che hanno in questi giorni, anche a causa del conflitto tra Russia e Ucraina. Nonostante le sanzioni unite ai limiti degli exchange di criptovalute che potrebbero frenare la Russia e gli utenti russi nell’adozione di Bitcoin e degli altri asset digitali.

In merito a tutto questo, Edward Moya, analista senior di Oanda Americas, ha dichiarato che gli investitori hanno visto le mosse e le contromosse di come rafforzare l’argomento per i prodotti blockchain che competeranno con la rete SWIFT:

Bitcoin e tutte le principali altcoin si stanno riprendendo oggi come gli investitori si rendono conto della probabilità di massicci investimenti nella [finanza decentralizzata] dopo l’ultimo round di sanzioni russe. Nessuno sta dicendo che la DeFi non esiste da un po’. Questo potrebbe aiutare ad accelerare più persone che si concentrano su di essa. Ogni volta che c’è un conflitto militare significativo storicamente, è un’opportunità di rischio. Investitori stanno chiedendo “dove altro posso mettere i miei soldi”. Sembra una di quelle scommesse intelligenti. Questa (DeFi) potrebbe decollare più velocemente del previsto.

