L'applicazione IO ora parla anche tedesco: traduzione in corso

È da segnalare oggi un'ennesima novità per l'applicazione IO, quella che offre agli utenti la possibilità di selezionare il tedesco come lingua per l'interfaccia. A renderlo noto un messaggio che compare all'avvio: IO parla tedesco! / IO spricht Deutsch!

Prosegue così il percorso di evoluzione già definito dalla roadmap di sviluppo e che, entro la fine dell'anno, dovrebbe portare al debutto della Web app, rendendo i servizi di IO accessibili anche tramite browser su computer desktop e laptop, non più esclusivamente da dispositivi mobile.

Tornando alla novità di oggi, per selezionare il tedesco come lingua dell'interfaccia non bisogna far altro che recarsi nella sezione “Profilo”, selezionare la voce “Preferenze”, poi “Lingua” e infine “Tedesco”. Le altre disponibili sono italiano e inglese.

Il team al lavoro sull'applicazione avvisa che la traduzione è in corso e alcune voci potrebbero ancora risultare in italiano.

Ad oggi IO è stata scaricata oltre 16,2 milioni di volte (fonte dashboard ufficiale): i download erano 15 milioni solo una settimana fa, spinti nell'ultimo semestre dall'adesione al Cashback di Stato, mentre ora è la possibilità di utilizzarla per ottenere e conservare il Green Pass a far registrare un'ulteriore impennata.