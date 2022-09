iOS 16.1: percentuale batteria pure su iPhone XR, 11 e mini

Con iOS 16, il cui rilascio pubblico è avvenuto a inizio settimana, Apple ha provveduto a reintrodurre l’icona che mostra la percentuale della batteria direttamente in home screen, ma per ragioni al momento non meglio precisate la feature non è stata resa disponibile per tutti gli iPhone. La situazione è tuttavia destinata a cambiare, o almeno questo è quel che si deduce dalla beta della versione successiva del sistema operativo.

iOS 16.1: la prima beta porta la percentuale della batteria su tutti gli iPhone

Nella serata di ieri è stata infatti rilasciata la prima beta di iOS 16.1, la quale introduce la possibilità di attivare pure su iPhone XR, 11, 12 mini e 13 mini l’icona con la percentuale della batteria, vale a dire tutti gli smartphone Apple inizialmente esclusi dalla cosa, andando quindi a offrire la medesima interfaccia degli altri iPhone supportati.

Unitamente alla “novità” in questione, la beta di iOS 16.1 implementa pure altre funzionalità, come la possibilità di eliminare l’app Apple Wallet (per chi non intende utilizzare Apple Pay), il supporto a Matter e Clean Energy Charging per la ricarica della batteria (quando abilitata, l’iPhone cercherà di ridurre l’impronta carbonica dell’utente caricando selettivamente quando è disponibile elettricità a basse emissioni di carbonio).

Inoltre, quando vengono effettuati degli screenshot la UI per salvare o eliminare l’immagine viene spostata in alto e sono state rese disponibili agli sviluppatori le API di Live Activities, le nuove notifiche interattive del sistema operativo.

È stata altresì introdotta l’opportunità di apportare modifiche alla lock screen e alla home screen di iOS in via separata agendo direttamente dalla schermata di blocco, senza dover passare per le impostazioni.