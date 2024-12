iPhone 17 Pro: conferme sulla Dynamic Island più piccola

Mentre il dibattito sul fatto che Apple manterrà il design attuale della fotocamera per il futuro iPhone 17 Pro o passerà a un modulo orizzontale simile ai Pixel, è emersa una nuova voce su un design frontale aggiornato,

iPhone 17 Pro con Dynamic Island di dimensioni ridotte

Secondo una recente fuga di notizie dell’outlet cinese My Drivers, viene ripresa un’affermazione fatta per la prima volta dall’analista Jeff Pu a maggio scorso, sostenendo che iPhone 17 Pro avrà una Dynamic Island più piccola. Non ci si aspetta che Apple inserisca il sistema Face ID dietro lo schermo per ridurre le dimensioni della Dynamic Island, mente è molto più probabile che utilizzerà metalens per rendere il ritaglio più stretto.

A differenza delle lenti tradizionali che i produttori di smartphone utilizzano attualmente, metalens è una lente ottica che utilizza materiali nanostrutturati anziché fare affidamento sulla curvatura della loro superficie per manipolare la luce. Sono piatti e leggeri, consentendo di liberare spazio sostituendo con loro le voluminose lenti tradizionali e altri componenti ottici.

La fuga di notizie è accompagnata anche da un’immagine concept, visibile in alto, che raffigura come potrebbe essere la nuova Dynamic Island. Osservando l’immagine si evince altresì che lo smartphone avrà cornici più piccole.

Ovviamente occorre tenere presente che per il momento non vi è nulla di ufficialmente confermato da parte del colosso di Cupertino, pertanto tutte le informazioni diffuse potrebbero in realtà rivelarsi non corrette o comunque con delle imprecisioni.