La nuova Apple TV 4K e il nuovo iPad hanno più RAM che mai

La nuova Apple TV 4K e l’iPad di decima generazione che Apple ha da pochissimo annunciato hanno ricevuto un upgrade della RAM, ma la cosa è inizialmente passata inosservata in quanto l’azienda della “mela morsicata” non ha l’abitudine di dichiarare pubblicamente tali dettagli, diversamente da quanto fatto da buona parte della concorrenza.

Apple TV 4K 2022 e iPad 10° gen hanno 4 GB di RAM

La notizia è particolarmente interessante, in quanto il quantitativo di RAM disponibile è ben superiore di quello di tutti i dispositivi precedenti. Dalle indagini in Xcode, l’ambiente di sviluppo per vari sistemi operativi Apple, emerge che entrambi i dispositivi dispongono adesso di 4 GB di RAM, mentre i modelli precedenti erano fermi a 3 GB.

Poter contare su un maggiore quantitativo di RAM è in generale una cosa buona, ma i vantaggi si notano in special modo sui device destinati al gioco, come possono esserlo la nuova Apple TV 4K e l’iPad di decina generazione, soprattutto perché continuano a rappresentare i migliori sistemi tramite cui riprodurre i titoli Apple Arcade.

Va tuttavia tenuto presente che sebbene si tratti di un buon miglioramento, la quantità di RAM raggiunta sui dispositivi in questione risulta ancora scarsa facendo un confronto con la versione 2022 di iPad Pro, il quale può contare su ben 8 GB di RAM sulla maggior parte dei modelli, mentre le varianti con 1 TB e 2 TB di spazio d’archiviazione arrivano addirittura a 16 GB che, per fare un esempio pratico, è molto più di quanto Apple fornisca con il suo ultimo MacBook Air con chip M2.