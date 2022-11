Le due migliori carte prepagate per minorenni

Carte prepagate ai propri figli, sì o no? Sarebbe un ottimo modo per educarli all’uso del denaro, senza andare incontro al rischio che possano usare la carta per fare acquisti sbagliati.

Molte sono le prepagate per minorenni esistenti sul mercato che permettono ai genitori non soltanto di educarli ma anche di inviare loro denaro in caso di necessità.

Queste carte hanno un sistema che impedisce di usarle per l’acquisto di alcolici o tabacco, oppure per giocare d’azzardo.

A quali di queste carte fare affidamento? Attualmente sono due quelli che offrono maggiori garanzie: Hype per minorenni e Revolut <18.

Carte prepagate Hype per minorenni e Revolut <18, ecco perché convengono

Queste due carte prepagate offrono i seguenti vantaggi:

è possibile mandare una paghetta digitale settimanalmente o mensilmente;

la ricarica della carta può avvenire online, servizio molto utile quando si è in viaggio o in caso di emergenza;

entrambe le carte sono collegate all’app proprietaria che i genitori possono usare per controllare o limitare l’utilizzo della carta.

Vediamo adesso cosa offre ognuna delle due carte:

Hype per minorenni: per averla l’età minima è di 12 anni. Questa carte equivale alla versione Start, ma può contenere soltanto fino a 2.500 euro all’anno. Il genitore o tutore può richiedere in qualsiasi momento l’estratto conto e il dettaglio dei movimenti, arrivando anche a chiedere il recesso dal servizio e la restituzione del denaro presente sulla carta. Non si possono acquistare né tabacchi, né alcolici e fare scommesse. Al compimento del 18° anno di età, la carta si trasforma in Hype Start.

Revolut <18: qui l’età minima per possedere la carta è 6 anni. La spedizione è gratuita per chi è già cliente Premium e Metal. La giacenza massima è di 4.000 euro. La richiesta può essere fatta direttamente dall’app Revolut dallo stesso genitore. È possibile ricevere notifiche per ogni spesa fatta dal minorenne e imporre dei limiti di acquisto.

Per richiedere Hype per minorenni basta cliccare qui, mentre per la richiesta di Revolut <18 bisogna accedere in questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.