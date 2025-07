Linda Yaccarino (CEO di X) si dimette dopo due anni

Linda Yaccarino non è più il Chief Executive Officer di X. Ha annunciato pubblicamente le sue dimissioni con un post sul social network. Lascia quindi l’azienda di Elon Musk dopo circa due anni. Non sono noti i motivi della decisione. Qualcuno ipotizza che possa essere correlata al recente comportamento “politicamente scorretto” di Grok.

Linda Yaccarino è diventata CEO di X il 12 maggio 2023. Fino ad allora aveva lavorato come responsabile del gruppo Advertising Sales and Client Partnerships di NBCUniversal. Considerata la lunga esperienza nel settore, il suo compito principale era riportare gli inserzionisti su X e quindi incrementare le entrate pubblicitarie (in quel momento unica fonte di guadagno), crollate a picco dopo l’acquisizione di Elon Musk.

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.

When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…

— Linda Yaccarino (@lindayaX) July 9, 2025