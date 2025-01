Linux 6.14: altri miglioramenti per i portatili e i driver AMD

Linux 6.14 è in continuo divenire, essendo in piena fase di sviluppo per via del periodo di “finestra di unione” aperto da qualche giorno. Dopo le varie novità che hanno riguardato principalmente le future schede video Radeon RDNA4, l’aggiunta per il supporto di più dispositivi audio, per il tasto Copilot+, funzionalità destinate ai processori Intel e molto altro, stavolta è il turno di ulteriori miglioramenti che interessano i portatili e i driver AMD.

Linux 6.14: nuove patch migliorative per i portatili e i driver AMD

Gli ultimi aggiornamenti di Linux 6.14 riguardano le patch x86, ovviamente sempre a vantaggio dei portatili Intel e AMD, per le varie funzionalità proprietarie offerte dai produttori. Nel ramo platform-drivers-x86 crescono anche i driver destinati ai SoC AMD con modelli non solo per i portatili, ma anche per desktop e server.

Le novità più importanti includono il nuovo driver Acer WMI, che permette di supportare i portatili PH14-51, PH16-72 e Nitro AN515-58, insieme al monitoraggio hardware (HWMON) appropriato.

Oltre a ciò, su Linux 6.14 è anche stato modificato il codice ACPI Platform Profile, per la registrazione di più gestori profili piattaforma contemporaneamente, oltre al supporto per la segnalazione di profili “personalizzati” relativi a configurazioni al di fuori del profilo predefinito e altro ancora.

Il driver AMD Host System Management Port (HSMP) aggiunge il supporto per il protocollo HSMP v7, mentre AMD PMC può ora far funzionare i processori Family 1Ah Model 70h Zen 5 e la funzionalità desktop STB per i processori Ryzen. AMD Platform Management Framework (PMF) supporta adesso i BIOS personalizzati, tramite l’uso di codice applicativo attendibile PMF-TA, insieme al supporto per il passaggio dati dal sensore SFH (Sensor Fusion Hub) al PMF-TA.

Linux 6.14 aggiunge poi i driver per l’accelerometro per i sistemi Dell Latitude E6330 ed E6430 insieme al laptop Dell XPS 9550. HP WMI permette ora di supportare la gestione termica e delle ventole su i portatili da gioco HP Victus 16-s1000. Infine, il driver Lenovo ThinkPad ACPI, supporta ora il tasto per il collegamento del telefono.

Tutti i dettagli sulle patch sono disponibili nella pagina dedicata.