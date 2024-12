Manjaro 24.2 introduce Gnome 47 e Linux 6.12

Manjaro, la distribuzione Linux basata su Arch, si aggiorna alla versione 24.2 per introdurre il nuovo ambiente desktop Gnome 47 e il kernel Linux 6.12. Nonostante sia basata su Arch, la distribuzione utilizza repository proprietari ed è pensata per essere facile da usare, continuando al tempo stesso a mantenere il gestore pacchetti Pacman, nonché la compatibilità con gli Arch User Repository. È stato rilasciato per la prima volta il 10 luglio 2011.

Manjaro 24.2: i cambiamenti dell’ultima versione

Manjaro 24.2 è già disponibile al download dalla pagina ufficiale, apportando con se diverse novità come l’aggiornamento degli ambienti desktop Gnome 47 e KDE Plasma 6.2. Queste due nuove versioni apportano diverse novità come il supporto per i colori degli accenti degli elementi dell’interfaccia, perfezionamenti per l’interfaccia utente, nuove funzionalità hardware e altre migliorie. Ad essere aggiornato è anche Xfce alla versione 4.18, mentre alla fine del mese è previsto un ulteriore aggiornamento alla versione 4.20.

Nello specifico, Gnome 47 migliora ulteriormente l’esperienza utente su schermi con risoluzioni inferiori, in modo da rendere più visibili gli elementi, anche quelli più piccoli. Viene poi introdotto il supporto per la codifica hardware su GPU Intel e AMD durante la registrazione dello schermo e tante altre novità. Passando a KDE Plasma, con la nuova versione si passa alle nuove tecnologie offerte da Qt6 e Wayland, insieme a nuove funzionalità di configurazione per la tavoletta grafica, una migliore gestione energetica e altro. Infine, Xfce introduce una nuova funzionalità per evidenziare i file, sfondi personalizzati e maggior personalizzazione in generale per il gestore file Thunder, eccetera.

Oltre a ciò, Manjaro 24.2 passa poi alla versione 6.12 del kernel Linux in versione LTS (Long Term Service), con tutte le novità del caso, le quali includono un supporto hardware esteso, una nuova schermata di kernel panic con codice QR e molto altro. Rimangono disponibili anche le versioni con i vecchi kernel Linux 6.6 LTS e Linux 6.1 LTS, per gli utenti che le desiderano ancora.

Tutti i dettagli sono disponibili nel post dedicato della pagina ufficiale.