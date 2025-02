Meta coinvolgerà Trump nella lotta contro le regole UE

Le intenzioni di Meta era già piuttosto chiare dopo la donazione di un milione di dollari e l’intervista di Mark Zuckerberg. Joel Kaplan, nuovo presidente degli affari globali, ha ribadito che non esiterà a coinvolgere Donald Trump se l’Europa userà le sue regole per colpire l’azienda di Menlo Park.

Possibile scontro USA-Europa

Durante il suo intervento al World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha fortemente criticato le autorità europee per le indagini avviate contro Apple, Google e Meta. Secondo il Presidente degli Stati Uniti, le sanzioni inflitte a Google e Meta sono una forma di tassazione, quindi potrebbe imporre dazi come ritorsione.

Rispondendo ai giornalisti alla Munich Security Conference, Joel Kaplan ha dichiarato:

Quando le aziende vengono trattate in modo diverso e discriminatorio, allora ciò dovrebbe essere evidenziato al governo di origine di quell’azienda. Sebbene vogliamo lavorare entro i limiti delle leggi approvate dall’Europa, faremo presente quando pensiamo di essere stati trattati ingiustamente.

Kaplan ha sottolineato che l’azienda non vuole la disinformazione, ma l’Europa non può imporre le sue regole per limitare la libertà di parola. Meta ha eliminato il programma di fact-checking di terze parti negli Stati Uniti come strumento di moderazione dei contenuti. Se verrà rimosso anche in Europa e le note della collettività si riveleranno poco efficaci, lo scontro in corso raggiungerebbe vette elevate.

La Commissione europea ha avviato un’indagine a fine aprile 2024 per la possibile violazione del Digital Services Act. Meta ha già ricevuto oltre 2 miliardi di euro in sanzioni per la violazione delle regole antitrust e sulla privacy con WhatsApp, Facebook e Instagram.