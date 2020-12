Qualcosa non è andato per il verso giusto con gli ultimi aggiornamenti di Microsoft Teams: diversi utenti lamentano la presenza di bug che impediscono la corretta visualizzazione e gestione delle notifiche. Un problema piuttosto fastidioso e che si spera il gruppo di Redmond possa risolvere presto considerando come il servizio sia ormai impiegato a livello globale e quotidianamente da milioni di persone che lavorano da casa in smart working.

Bug per le notifiche di Microsoft Teams

È forse più corretto parlare di problemi, al plurale, poiché le anomalie che si verificano sono di differente natura e diverse anche in base al tipo di dispositivo in uso. In generale si segnalano ritardi nella comparsa delle notifiche. La buona notizia è che la software house ha comunicato di aver raccolto i feedback e di essersi già messa al lavoro con l’obiettivo di porre rimedio in tempi brevi.

Il bug sembra verificarsi con maggiore frequenza per chi ha selezionato l’opzione “Tutte le azioni” tra le impostazioni, come visibile nello screenshot qui sotto.

Malfunzionamenti anche per l’opzione “Tutti i nuovi post” accessibile con un click su “Personalizza” in “Team e canali”.

Altri segnalano invece la comparsa delle notifiche dopo aver attivato Non Disturbare. Insomma, una situazione piuttosto ingarbugliata che sta creando qualche grattacapo.

Chiudiamo ricordando alcune delle ultime novità introdotte da Microsoft in Teams: opzioni inedite per audio e video, una gestione migliorata delle app aggiuntive in multitasking, il supporto alla Touch Bar dei MacBook, l’eliminazione automatica dei rumori di fondo e i sondaggi.