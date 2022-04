Nonostante un periodo particolarmente ostico per l’economia mondiale, le criptovalute hanno segnato un passo particolarmente avvincente. La guerra tra Russia e Ucraina le ha piegate, ma non spezzate. Inoltre, anche se i mercati azionari tradizionali sono stati particolarmente ballerini, molte di queste hanno registrato aumenti decisamente importanti.

Ecco perché può essere utile esaminare quali sono le migliori criptovalute del primo trimestre 2022, tra le più importanti per capitalizzazione di mercato. In questo elenco dobbiamo quindi segnalare, prima fra tutte, Terra LUNA, poi Cardano ADA e, infine, Leo LEO.

Puoi trovare tutte e tre queste criptovalute direttamente su Binance. Aprendo un conto gratuito su questo exchange avrai la possibilità di gestire al meglio i tuoi asset digitali selezionando opzioni sempre all’avanguardia. Il sistema di Binance è semplice e immediato, ma non rinuncia alla sicurezza che è sempre a un livello molto alto.

Le migliori criptovalute del primo trimestre 2022

Non è facile stabilire quali siano state le migliori criptovalute del primo trimestre 2022. Gli elementi da valutare possono essere davvero tanti tra cui una maggiore stabilità, una resistenza ai mercati azionari tradizionali, una soluzione all’inflazione o un maggior aumento registrato nei tre mesi.

Per stilare questo elenco ci soffermeremo principalmente su quest’ultimo indicatore. Vedremo perciò quali, tra le criptovalute più importanti, sono state quelle che hanno segnato un maggior aumento da inizio anno ad oggi.

Ovviamente, si è fatta una stima anche in base agli eventuali cali importanti registrati, ma alla fine ciò che è emerso riguarda proprio il loro rally entusiasmante. Tra l’altro, abbiamo selezionato quelle che, anche in termini di progetti e quotazione, attualmente rivelano un futuro in crescita.

I 3 asset digitali che hanno registrato un ottimo aumento

Se l’adozione delle criptovalute è in costante aumento lo si deve anche a quelle che stanno sovraperformando Bitcoin. Tra queste troviamo proprio Terra LUNA che ha guadagnato un buon 48,83% dall’inizio del 2022 ad oggi. I progetti in corso e una community attenta alla sua liquidità l’hanno resa la preferita nel mondo della DeFi.

Segue poi Cardano ADA che, negli ultimi 30 giorni, ha registrato un balzo positivo del 35,93%, recuperando così il calo di ADA che ha perso un 12,85%. Nondimeno, per Cardano si prospetta un futuro importante, previsioni che però stanno facendo discutere molti analisti.

Infine, c’è Leo LEO. Nel trimestre appena trascorso questa è una delle criptovalute che ha regalato particolari soddisfazioni ai suoi investitori. Infatti, il suo guadagno è stato pari al 58,37%. Anche attualmente il semaforo del suo prezzo di scambio è posizionato sul verde.

Chiunque può acquistare tutte e tre queste criptovalute, attendendo nuove performance future. Per farlo è indispensabile aprire un conto su uno degli exchange disponibili. Attualmente, uno dei più sicuri e completi è Binance dove trovi questi tre asset digitali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.