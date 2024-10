I migliori strumenti AI della settimana

Gli strumenti di intelligenza artificiale stanno crescendo esponenzialmente, offrendo un supporto significativo per semplificare, velocizzare e migliorare varie attività quotidiane, sia in ambito personale che professionale. L’adozione di strumenti AI rappresenta un cambiamento di grande rilievo, poiché consente di raggiungere obiettivi e completare diversi lavori con una velocità sorprendente, senza compromettere la professionalità e la qualità. Indubbiamente però, l’efficacia di questi strumenti varia notevolmente in base al tipo di strumento AI utilizzato e alla consapevolezza con cui vengono impiegati.

Detto questo, esistono numerosi strumenti AI, e spesso non è chiaro su quali puntare. Oltre ai colossi noti e ampiamente utilizzati come ChatGPT e Copilot, ci sono altri strumenti AI che meritano attenzione anche per comprendere quanto possano offrire in termini di innovazione, supporto alla produttività e miglioramento dei flussi di lavoro. Ecco i cinque migliori strumenti AI della settimana da non perdere.

Quickchat AI: l’assistente virtuale

Per iniziare, è possibile menzionare un assistente virtuale davvero efficace e capace: Quickchat AI. Un chatbot affidabile e professionale che si basa su un’intelligenza artificiale conversazionale, applicabile a diverse esigenze, posizionandosi come uno dei migliori strumenti AI per migliorare il supporto al cliente e il suo coinvolgimento. Infatti, utilizzando questo strumento AI, si ha la sensazione di dialogare con una persona umana, grazie alla sua eccezionale precisione nel rispondere alle domande.

Quickchat AI è ideale anche per scopi professionali e specifici, rappresentando un’innovazione importante per il servizio clienti, poiché fornisce soluzioni pratiche e dirette in base alle esigenze dei clienti. Uno strumento AI che può essere di certo definito come un assistente AI per automatizzare l’assistenza clienti, i processi di vendita e molte altre attività. Tra le sue caratteristiche principali, Quickchat AI permette di creare assistenti AI personalizzabili, adattando l’obiettivo e il tono di voce. Inoltre, lo strumento Quickchat AI offre:

Integrazione con le app per automatizzare l’assistenza clienti;

Configurazione in pochi minuti;

Conoscenza nelle fonti delle risposte;

Scelta tra oltre 100 lingue;

Rilevamento automatico della lingua;

Traduzioni personalizzate;

Rilevamento automatico quando è necessario l’intervento umano;

Riepilogo AI per fornire il contesto necessario all’agente umano;

Report di approfondimento.

Per sfruttare questo strumento, è necessario accedere al sito ufficiale e scegliere il piano a pagamento più adatto alle proprie esigenze. La nota positiva è che è possibile effettuare una prova gratuita di 7 giorni, che offre la possibilità di creare e personalizzare un assistente AI. Basterà creare un account o accedere con il proprio account Google o Facebook.

Notion: appunti e progetti in team e con l’intelligenza artificiale

Mettendo da parte il servizio clienti, scopriamo uno strumento essenziale per velocizzare la presa di appunti e molte altre attività associate: Notion AI. Questo strumento è ideale per scrivere, pianificare e organizzare testi o appunti, il tutto supportato dall’intelligenza artificiale. Notion AI accelera attività semplici che spesso richiedono tempo, ma le sue qualità non si fermano qui. Inoltre, lo strumento AI offre importanti funzionalità anche per la scrittura assistita.

Notion è uno dei migliori alleati per creare progetti perfetti e collaborare con il proprio team. Accedendo a questa piattaforma, è possibile scrivere idee, confrontarsi con il team di lavoro e chiedere il supporto dell’intelligenza artificiale per gestire e migliorare il lavoro. Questo permette di gestire in maniera impeccabile i propri lavori e organizzare progetti e idee in modo efficace, aumentando la produttività e mantenendo alta la concentrazione.

Per sfruttare al meglio Notion e le sue capacità di ricerca e generazione, è possibile registrarsi per accedere al proprio account e sfruttare Notion sia gratuitamente che sottoscrivendo un abbonamento. I diversi piani garantiscono funzionalità aggiuntive non presenti nell’accesso gratuito. L’accesso gratuito offre comunque un buon inizio per comprendere le funzionalità di Notion AI, seppur con dei limiti.

Google DeepMind Imagen 3: creare immagini realistiche su Gemini

L’organizzazione e la gestione dei propri progetti rappresentano solo l’inizio delle potenzialità offerte dagli strumenti di intelligenza artificiale. Di fatto, è fondamentale analizzare continuamente questo settore, poiché gli strumenti di AI sono in continua evoluzione, con particolare attenzione alla generazione di immagini. In questo contesto, Google DeepMind Imagen 3 si distingue come uno strumento rivoluzionario nel campo della generazione di immagini.

Imagen utilizza algoritmi di apprendimento automatico avanzati, permettendo di ottenere immagini estremamente realistiche e di qualità superiore ad altri strumenti AI, a partire da semplici descrizioni testuali. Questo strumento non è solo utile per avvicinarsi o testare l’intelligenza artificiale per scopi personali, come la creazione di immagini casuali, ma rappresenta anche un eccellente supporto per la realizzazione di progetti di design. Le immagini generate possono essere ideali per creare contenuti visivi, aprendo nuove opportunità anche a categorie di professionisti che, senza una conoscenza approfondita di altri strumenti di intelligenza artificiale, potrebbero trovare difficoltà ad accedere a tali risorse.

Accedendo a Gemini, è possibile ottenere immagini di alta qualità generate da Imagen 3 semplicemente fornendo un input testuale. Inoltre, l’utilizzo di questo strumento è reso ancora più semplice proprio grazie alla sua integrazione nella chat di Gemini. Basta scrivere la descrizione di ciò che si desidera ottenere e attendere che l’intelligenza artificiale faccia il resto. Nello specifico, per utilizzare Imagen 3, è sufficiente accedere al sito ufficiale di Gemini, registrarsi o effettuare il login con il proprio account, digitare il testo desiderato e premere invio. In pochi secondi, Imagen 3 genererà l’immagine basandosi sulla descrizione fornita in chat.

HubSpot: il supporto AI nel marketing

Nell’ambito del marketing, delle vendite e dell’assistenza clienti, si distingue un altro strumento davvero interessante: HubSpot. Si tratta di una piattaforma CRM leader che sfrutta l’intelligenza artificiale per supportare le aziende nella crescita e nella gestione delle relazioni con i clienti. Automatizzare questo processo rende il rapporto con il cliente più facile e coinvolgente, soprattutto nella fase di assistenza alla vendita.

In particolare, HubSpot offre funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che automatizzano e migliorano la gestione dell’email marketing e la diffusione delle informazioni ai clienti, oltre a tutto ciò che riguarda l’assistenza. Per iniziare a sfruttare HubSpot, è possibile accedere e iniziare da una prova gratuita, dopodiché sono disponibili diversi piani a pagamento.

Dify: per l’AI più pratica e sempre accessibile

Infine, ma non meno importante, c’è uno strumento AI in grado di elaborare e automatizzare la gestione dei documenti e l’estrazione dei dati: Dify. Si tratta di una piattaforma di sviluppo di app LLM open source. Tra le sue funzioni principali, Dify permette di estrarre con precisione i dati da vari tipi di documenti, risultando particolarmente utile per chi lavora con grandi volumi di documenti. Automatizzare questo processo con Dify rende la gestione dei dati molto più efficiente.

Nello specifico, Dify offre una suite completa di strumenti che consentono di creare, gestire e integrare modelli AI in modo semplice e intuitivo. Questa piattaforma è particolarmente vantaggiosa per le aziende che necessitano di automatizzare la gestione dei documenti e l’estrazione dei dati, migliorando così l’efficienza operativa.

Dify è uno strumento AI a pagamento, ma offre un accesso iniziale gratuito con alcune limitazioni. Per superare queste limitazioni e sfruttare appieno tutte le funzionalità offerte, è possibile abbonarsi ai diversi piani a pagamento disponibili.