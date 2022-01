Come minare Ethereum con Norton Antivirus

Minare Ethereum, così come per qualunque altra criptovaluta, permette di ottenere moneta virtuale sfruttando il proprio hardware.

Al di là dei miner professionisti, con strumenti da migliaia e migliaia di euro, chiunque può però svolgere questa attività. Il risultato sul medio-lungo periodo di questo lavoro può portare a guadagni considerevoli.

Per permettere a chiunque di minare è sceso in campo nientemeno che Norton Antivirus, con una nuova funzionalità denominata Norton Crypto. Di fatto, questa permette a chi possiede il noto software, di poter “estrarre" la preziosa valuta digitale.

Mining di Ethereum con Norton Antivirus: come funziona?

A patto di avere un hardware adeguato e di acconsentire all'utilizzo dello stesso per l'attività di mining, è possibile dunque sfruttare la suite non solo in ottica protezione e sicurezza, ma anche per ottenere guadagni.

Così come da prassi per il noto antivirus, il tutto avviene nella più totale chiarezza e limpidezza. L'attività si svolge attraverso il file NCrypt.exe che, per questioni di sicurezza, può essere facilmente cancellato dall'utente se non è interessato al mining.

Questo programma va avviato manualmente e, una volta che ciò avviene, Norton comincia a minare per conto dell'utente. Ma cosa si intende con hardware adeguato?

A grandi linee, è necessaria una scheda video NVIDIA o AMD con almeno 6 GB di memoria abbinato a un processore da almeno 1 GHz. Per quanto concerne la RAM, sono necessari almeno 2 GB (più 512 per il Recovery Tool). Infine, lato hard disk, sono richiesti 300 MB.

Per poter usufruire di questa interessante funzione è necessaria una sottoscrizione al piano NortonLifeLock. Questa, è disponibile con il piano Select e con Ultimate Plus.

Entrambi i pacchetti sono attualmente sottoposti ad interessanti sconti. Per quanto concerne Select, grazie al 33% di sconto, è possibile ottenere una sottoscrizione annuale con appena 99,48 dollari (invece di 149,99).

Il piano Ultimate Plus invece, può vantare uno sconto del 14%, con una spesa di 299,88 dollari annui invece di 349,99.