MotoGP Barcellona: calendario e streaming in diretta

Continua la stagione 2023 della MotoGP, oggi e domani in Spagna con il Gran Premio di Barcellona. Una tappa molto importante che potrebbe farci nuovamente vedere un Bagnaia in grande stile con una Ducati sul pezzo. Tuttavia la guerra è molto sentita, quindi potremmo doverci preparare a sorprese dell’ultimo circuito. Perciò guarda tutta la programmazione in diretta streaming con NOW TV.

Scegliendo PASS SPORT puoi vedere tutti i contenuti di Sky in streaming risparmiando. Hai accesso a tutte le dirette sul Motomondiale 2023, ma anche alla Formula 1. Inoltre, puoi goderti tutto lo sport offerto da Sky in esclusiva. Non perderti UEFA Champions League, Serie A TIM, Rugby, Tennis, Basket e tanto altro ancora. Vediamo ora la programmazione completa di NOW TV:

Sabato 2 settembre

08:40 Moto3 Prove Libere 3

09:25 Moto2 Prove Libere 3

10:10 MotoGP Prove Libere 2

10:50 MotoGP Qualifiche 1

11:15 MotoGP Qualifiche 2

12:10 MotoE Gara 1

12:50 Moto3 Qualifiche 1

13:15 Moto3 Qualifiche 2

13:45 Moto2 Qualifiche 1

14:10 Moto2 Qualifiche 2

15:00 MotoGP Sprint

16:10 MotoE Gara 2

09:45 MotoGP Warm-Up

11:00 Moto3 Gara

12:15 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

