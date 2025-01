My AI è un pericolo per i minori: indagine su Snap?

La FCC (Federal Trade Commission) degli Stati Uniti ha passato al Dipartimento di Giustizia un procedimento relativo al servizio My AI integrato nell’app Snapchat. Secondo la commissione, il chatbot rappresenta un pericolo per gli utenti più giovani. Una simile indagine era stata avviata nel Regno Unito in merito alla possibile violazione della privacy.

Indagine su My AI negli USA?

My AI era inizialmente disponibile per gli abbonati a Snapchat+. L’accesso è stato successivamente esteso a tutti gli utenti. Il chatbot risponde alle domande sfruttando i modelli GPT di OpenAI, ma spesso forniva risposte non adatte ai minorenni. Snap ha migliorato i filtri nel corso dei mesi e, da fine 2024, utilizza anche il modello Gemini di Google per le funzionalità multimodali.

La FCC aveva avviato un procedimento nei confronti di Snap per valutare l’eventuale violazione della legge. Secondo la Commissione, My AI non è adatto agli utenti più giovani. L’indagine dovrebbe essere avviata dal Dipartimento di Giustizia, ma non è noto cosa succederà con la nuova amministrazione (ignoti anche l’esito delle indagini avviate sugli accordi tra Big Tech e startup AI).

Uno dei due commissari che non hanno partecipato alla votazione è Andrew Ferguson, scelto da Trump come nuovo Presidente della FCC, al posto di Lina Khan. Ferguson ha sottolineato che una denuncia è in conflitto con il Primo Emendamento. Un portavoce di Snap ha dichiarato che la FCC non ha nessuna prova concreta.

L’Information Commissioner’s Office (ICO) del Regno Unito aveva avviato un’indagine a giugno 2023 per la violazione della privacy degli utenti con età compresa tra 13 e 17 anni. Snap non aveva effettuato un’adeguata valutazione dei rischi. Il procedimento è stato chiuso a maggio 2024 perché l’azienda californiana ha implementato le necessarie misure correttive.