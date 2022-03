Nexo distribuirà capitale per criptovalute, NFT, GameFi e Metavero

Buone notizie dal mondo crittografico che prevedono rally intensi nella quotazione degli asset digitali. Benefici saranno riservati anche per chi si è addentrato nel mondo dei Token Non Fungibili. Infatti, secondo quanto rivelato in esclusiva da Blockworks, Nexo, famosa piattaforma crypto, ha lanciato un fondo di investimento Web3 da circa 150 milioni di dollari.

L’obiettivo di Nexo è quello di iniettare capitale nei settori emergenti quali criptovalute, NFT, GameFi e Metaverso. Agli onori della cronaca dobbiamo anche ricordare che il team di questa piattaforma ha già sostenuto BCB Group, BlockFills, The TIE e 1inch.

In altre parole, la società ha intenzione di impiegare capitali di rischio anche in questi campi che si stanno sviluppando molto velocemente. Tra questi è opportuno menzionare la finanza decentralizzata (DeFi), i Token Non Fungibili (NFT) e i giochi basati su Blockchain. Una notizia che sta facendo gola agli amanti del settore.

Nexo vuole espandere l’ecosistema Web3

Nexo ha quindi intenzione di espandere l’ecosistema Web3, continuando quindi a investire e non rallentando la sua adozione di criptovalute e risorse digitali. Infatti, Tatiana Metodieva, responsabile della finanza aziendale e degli investimenti del braccio di rischio, ha dichiarato:

Nexo guiderà l’adozione continua di risorse digitali e l’espansione dell’ecosistema Web3. Inoltre, la nostra proposta di valore dell’investimento differisce dalla maggior parte dei fondi di investimento tradizionali.

Siamo nativi e abbiamo una profonda conoscenza del settore e della tecnologia delle risorse digitali. Diamo la priorità agli investimenti strategici e miriamo a integrare soluzioni innovative nell’ecosistema dei prodotti Nexo e in tutta la nostra presenza sul mercato globale.

Quindi possiamo aspettarci un’ulteriore crescita del mercato NFT, che già nel 2021 ha segnato record importantissimi. Nexo ha quindi ottimi programmi per il futuro, che promuoverà con una certa sicurezza. Infatti, a dicembre aveva lanciato il suo desk di prestito NFT-Backed, consentendo agli utenti di utilizzare Token Non Fungibili come garanzia ai prestiti.

