Nike, guadagni record NFT: perché non devi trascurare questo mercato

Sono tantissimi i marchi iconici della moda che si sono lanciati a capofitto nel mercato degli NFT. Questi prodotti non solo hanno reso digitale il loro business, ma hanno fornito nuovi e interessanti utili. Infatti, proprio Nike ha registrato guadagni record vendendo Token Non Fungibili.

Stando ai dati di DuneAnalytics, i progetti NFT realizzati da Nike hanno realizzato entrate per oltre 185 milioni di dollari. In questo modo si è posizionato come il marchio con i maggiori guadagni realizzati grazie a Token Non Fungibili.

In merito all’enorme potenziale di crescita di questi prodotti non c’erano dubbi. Infatti, secondo il report di NonFungible, il mercato NFT è esploso dal 2021, segnando un aumento esponenziale mai visto prima, con percentuali di ascesa elevate.

Tra l’altro, sembra proprio abbiano avuto ragione marchi importanti come Nike, Gucci, Tiffany, Dolce & Gabbana, Adidas e molti altri. Infatti, questi stanno raccogliendo milioni di dollari dalla vendita di NFT.

Nike è al primo posto per vendite di NFT

Nike, nella classifica di DuneAnalitics, si è aggiudicata il primo posto. Con ben 185 milioni di dollari in vendite NFT ha superato anche la seconda classificata con uno stacco di ben 160 milioni di dollari in più.

Infatti, Dolce & Gabbana, che ha registrato un ottimo risultato nelle vendite di Token Non Fungibili, ha realizzato un fatturato totale pari a 25 milioni di dollari. Come si vede nel grafico, qui sotto riportato, segue poi Tiffany con 12 milioni di dollari e, di poco sotto, Gucci e Adidas rispettivamente con 12 e 11 milioni di dollari.

Questi dati ci fanno capire quanto è importante non trascurare questo mercato, ma seguirlo con particolare attenzione. Sono tante le aziende in corsa per entrarvi e non solo nel campo della moda. A conferma, proprio la scorsa settimana, Real Madrid e Barcelona hanno registrato marchi per Metaverso e Web3.

